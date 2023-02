La Eurocámara mantiene aún las puertas abiertas a Marruecos y Qatar tras el escándalo de corrupción

Dos meses después de que la burbuja de la política europea se quedara en shock con la detención de la ahora exvicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili por su participación en una trama de corrupción y una redada en la que se registraron domicilios, despachos de la institución y varias personas fueron arrestadas, la Eurocámara ha tomado pocas decisiones ejecutivas. Más allá de levantar la inmunidad a dos eurodiputados reclamados por la justicia y de paralizar las misiones previstas a Marruecos, país junto a Qatar promotor de los sobornos, no se ha puesto en marcha ninguna medida más. De hecho, los representantes de esos dos países siguen teniendo las puertas abiertas, a pesar de sendas resoluciones aprobadas por el Pleno para impedir su entrada.

Los servicios de la Cámara están estudiando cómo pueden dar cumplimiento a esa exigencia de los diputados. Una de ellas se aprobó en pleno fragor del escándalo, la semana después de que agentes de policía accedieran a las instalaciones de la institución para revisar despachos y ordenadores de asistentes y parlamentarios. En aquel momento, solo el emirato estaba en el punto de mira, por lo que la resolución reclamaba “urgentemente que se suspendan las credenciales de acceso de los representantes de los intereses de Qatar”. La otra moción, aprobada en enero, reclamaba imponer las mismas condiciones a los marroquíes después de que autoridades del reino alauita presionaran a los eurodiputados para evitar la aprobación de ese texto, que denunciaba la vulneración de derechos humanos en ese país.

No levantar ampollas diplomáticas

En la Eurocámara reconocen que las prohibiciones no han entrado en vigor, por lo que tanto los cataríes como los marroquíes han podido entrar en las instalaciones para seguir haciendo lobby, y aseguran que están analizando las fórmulas posibles dado que se tiene que clarificar el alcance de la prohibición, ya que genera dudas la posibilidad de que alcance al personal diplomático acreditado ante el resto de instituciones de la UE. La preocupación que admiten fuentes de la Eurocámara es que una decisión salomónica pueda suponer un conflicto diplomático con ese país, que al fin y al cabo es un socio estratégico de los 27. Para el resto de representantes cataríes o marroquíes se está viendo si se puede reglamentar la entrada de personas con intereses empresariales, por ejemplo.

No obstante, no es la única reclamación aprobada por amplia mayoría en el Pleno que se queda fuera de las propuestas que por ahora ha elaborado la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, y que validaron los grupos parlamentarios el pasado miércoles. La queja procede fundamentalmente del grupo de La Izquierda, que recuerda que no se recoge la creación de un cuerpo ético interinstitucional para la UE, ni una comisión de investigación sobre lo ocurrido o la exigencia a los eurodiputados de presentar una declaración de bienes antes y después del mandato.

La Présidente du Parlement @RobertaMetsola nous a présenté son plan d'action en 14 points.



Un plan qui abandonne la plupart des mesures de la résolution adoptée largement et démocratiquement en décembre.



Détermination devant les caméras, trahison en coulisses ! pic.twitter.com/nfSrL9kt8j — Manon Aubry (@ManonAubryFr) 8 de febrero de 2023

Entre las decisiones adoptadas, se ha fijado un plazo de seis meses para impedir las puertas giratorias de los exeurodiputados hacia los lobbies (en el caso de la Comisión Europeo ese periodo es de dos años) y establece la obligatoriedad para los parlamentarios y asistentes de declarar las reuniones que mantengan con representantes diplomáticos de terceros países o entidades sobre aquellos asuntos en los que están trabajando. Igualmente, tendrán que declarar posibles conflictos de intereses sobre esos asuntos. La intención es incrementar la transparencia obligando a los eurodiputados a publicar en la web los regalos que declaran, los viajes de trabajo no pagados por el Parlamento o las sanciones que se les hayan impuesto por incumplir las normas.

Además, se reforzará el Registro de Transparencia en el que se tendrán que apuntar los grupos de presión antes de participar en reuniones y cualquier persona que acceda a la Eurocámara deberá dejar por escrito las razones de la visita. Dado que el cabecilla del Qatargate es un antiguo diputado reconvertido a lobbista, las medidas también pretenden limitar el acceso a los antiguos miembros del Parlamento, que ahora pueden entrar libremente con una acreditación anual.

A pesar de que las iniciativas han pasado el filtro de la Conferencia de Presidentes dos meses después del estallido del escándalo, habrá que esperar un periodo similar para la activación de algunas de ellas, que solo necesitan cambios administrativos. Pero hay otras que requieren de cambios en las normas de la institución que tienen que derivarse a las correspondientes comisiones, por lo que el proceso se dilatará aún más, aunque la intención es que estén listos para su aprobación en los plenos de primavera. Además, desde el gabinete de Metsola recuerdan que el paquete de 14 puntos constituyen un “primer paso” y que se podrá profundizar más en una reforma a largo plazo.

Por el momento, la única gran decisión de la Eurocámara ha sido suspender las misiones con Marruecos, según adelantó El Mundo, y con el asunto caliente, Metsola aseguró que se paralizarían los expedientes relativos a Qatar, como el acuerdo para la suspensión de los visados o la ratificación del acuerdo de aviación, que es muy polémico en el seno de la UE porque, según denuncian las aerolíneas y sindicatos, beneficia enormemente a Qatar Airways frente a los demás. Sin embargo, como manifestó el representante de la Comisión Europea recientemente ante la Comisión de Transportes de la Eurocámara, el acuerdo está en marcha desde que se firmó en octubre de 2021. Lo han ratificado ocho estados de los 27 y hasta que no lo hagan todos no volverá a la Eurocámara, por lo que el proceso tardará “años” que no fue capaz de cuantificar.