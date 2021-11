El expresidente sudafricano De Klerk pide perdón por el dolor del apartheid en un vídeo póstumo

El expresidente sudafricano y premio Nobel de la Paz Frederik Willem de Klerk ha pedido perdón "sin reservas" por el dolor causado por la represión del apartheid, el sistema de segregación racista del que fue su último líder. Lo hace en un vídeo póstumo difundido este jueves por su fundación con motivo de su muerte.

"Dejadme hoy, en este último mensaje, repetir: yo, sin reservas, me disculpo por el dolor, el sufrimiento, la indignidad y el daño que el apartheid trajo", dice el líder afrikáner. "Lo hago no solo en mi capacidad de antiguo líder del Partido Nacional (que construyó y mantuvo el apartheid), sino como individuo", añade un De Klerk visiblemente debilitado por el cáncer que finalmente causó su muerte a los 85 años de edad.

El que fuera el último presidente blanco de Sudáfrica y Nobel de la Paz junto a Nelson Mandela en 1993 afirma que, si bien durante años sí que justificó los principios del apartheid –o del "desarrollo separado", como él "prefería denominarlo"–, incluso ya en democracia, posteriormente pidió perdón en numerosas ocasiones. "Muchos me creyeron, pero otros no".

Una "conversión"

En su "último mensaje a todo el pueblo de Sudáfrica", De Klerk explica que en los años 80 sus valores cambiaron completamente, como si hubiera sufrido una "conversión", y que por ello tomó medidas para desmantelar el sistema segregacionista una vez fue nombrado líder del Partido Nacional y, poco después, presidente de Sudáfrica.

"Estoy orgulloso de nuestra Constitución", subraya, pero se manifiesta también "profundamente preocupado" por la socavación actual de muchos de sus aspectos, de los que no dio detalles. "Es mi plegaria hoy que el Gobierno, todos los partidos, la sociedad civil y todos los sudafricanos abracen de nuevo la Constitución y la interpreten de la forma equilibrada que la Constitución requiere. Necesitamos alinear los principios de no racismo y no discriminación con la necesidad de lidiar con los asuntos del pasado".

De Klerk ha fallecido este jueves en su residencia de Ciudad del Cabo a causa de un mesotelioma, un agresivo tipo de cáncer que afecta al mesotelio, el tejido que recubre los pulmones, el estómago, el corazón y otros órganos.

Presidente de Sudáfrica entre 1989 y 1994, fue el líder que abrió la puerta al desmantelamiento del apartheid en 1990, en un escenario de gran presión internacional y solo después de más de cuatro décadas de opresión total para la mayoría "no blanca" del país.

A pesar de ese logro –y aunque también ejerció como vicepresidente del primer Gobierno democrático de Sudáfrica, bajo el liderazgo de Mandela–, su legado es todavía controvertido en la nación austral, donde la herencia del apartheid continúa aún muy presente en forma de grandes desigualdades socioeconómicas.