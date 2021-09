Por qué es "histórica" la sentencia a favor de la despenalización del aborto en México

"Es como si fuera la primera vez que tenemos la discusión que nos merecemos", festeja Oriana López Uribe, mexicana de 37 años, directora de la organización feminista Balance, un día después de la sentencia del máximo tribunal sobre la despenalización del aborto en México.

Abortos clandestinos en México: las cifras y las alternativas

Saber más

En un fallo considerado "histórico" por los colectivos feministas, la Suprema Corte ha declarado este martes la inconstitucionalidad la penalización de las mujeres y personas gestantes que decidan abortar en el estado de Coahuila. Aunque la decisión de la Justicia aún tiene que pasar por el Congreso local y hace referencia a la criminalización del aborto en solo uno de los 32 estados que integran el país, marca un precedente para los demás tribunales de México.

Fue así que, por unanimidad, los ministros del pleno echaron por tierra el artículo 196 del código penal de Coahuila, que imponía de uno a tres años de cárcel a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciera el aborto con su consentimiento.

Si bien desde el domingo Oriana llevaba la cuenta de los posibles votos realizados por la Corte, la noticia no llegó sin sorpresa. La confirmación de que el Tribunal había apoyado la despenalización del aborto circuló rápido en los grupos de WhatsApp, que se inundaron de stickers feministas. "Cuando nos enteramos del fallo queríamos salir a la calle a bailar, abrazarnos, llenarnos de brillantina. No pudimos por el distanciamiento social pero nos hubiera encantado hacerlo. Estamos con muchas ganas de celebrar juntas ", dice Oriana, con una sonrisa, a elDiario.es.

Claves para entender la sentencia

Tras el fallo, ¿es legal el aborto en México a nivel nacional? No, el aborto sigue siendo ilegal en la mayoría de los estados del país. No todas las mujeres y personas gestantes tienen acceso al aborto legal en México. Solo en cuatro de los 32 estados está despenalizado: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, en donde se permite interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación. De todos modos, la sentencia es federal y marca un precedente en todo México. Esto quiere decir que, desde el martes, cualquier mujer en México que enfrente un juicio puede recurrir a este fallo y así evitar quedar detenidas. Establece un nuevo criterio para todos los jueces y juezas del país en el caso de que alguna mujer o persona gestante sea acusada por elegir abortar. "Lo que cambia es que ahora su abogado defensor puede usar esta sentencia para defender a aquellas personas que son criminalizaras por abortar", explica Oriana.

¿Por qué es considerado "histórico"? Porque por primera vez la Corte Suprema de México puso en el centro de la discusión el derecho a decidir y menciona a la criminalización de las mujeres y personas con capacidad para gestar. "El fallo es histórico porque no se dictó desde un lugar paternalista, sino emancipador porque busca reconocernos como mujeres y personas gestantes", explica Oriana. "No tiene cabida dentro de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Constitucional un escenario en el cual la mujer y las personas con capacidad de gestar no puedan plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo", argumentó el ministro Luis María Aguilar, quien presentó el proyecto.

¿El estado de Coahuila, con esta sentencia, aún conserva la figura legal de "delito de aborto"? Sí, la sentencia de la Corte puede ser utilizada para defender a aquellas personas gestantes que quieran abortar. Sin embargo, no termina con la figura legal del "delito de aborto" forzado que es utilizado en el caso de que alguna mujer se encuentre forzada a interrumpir su embarazo. Para los colectivos feministas, éste punto sigue siendo un riesgo de criminalización en potencia.

¿Los jueces mostraron discrepancias en algún punto? El fallo ha sido dictado por unanimidad. Sin embargo, los magistrados mostraron sus diferencias en torno a si debían definir u omitir unas determinación sobre los meses límite de gestación en los que se permite la interrupción voluntaria del embarazo. Algunos han argumentado que el "derecho a decidir" no es "ilimitado". Además, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, ha criticado que el proyecto argumentando que se queda corto porque no invalida a todos los artículos que criminalizan el aborto bajo cualquier precepto.

¿Existen antecedentes de esta sentencia? La Suprema Corte ya había resuelto una controversia constitucional en 2008, cuando declaró constitucional la despenalización del aborto en la capital del país, el entonces Distrito Federal, hasta la semana 12 de gestación. El pleno validó la norma emitida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

¿Todos los estados están obligados a cambiar sus códigos penales? No, los estados no están obligados a cambiar sus códigos penales. Pero sí se envía un mensaje a las Asambleas locales: la criminalización del aborto va en contra del "derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes", argumentan desde la organización mexicana Impunidad Cero. "Es el primer paso para despenalizar, pero el código penal es un debate que debe darse en los Congresos locales", explica Oriana.