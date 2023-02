La abogada de la familia de Pablo Neruda, sobre el “envenenamiento” del poeta: “La bacteria nunca debió estar en su cuerpo”

La coordinadora del grupo de expertos de Canadá, Dinamarca y Chile, Gloria Ramírez, ha entregado este miércoles a la Justicia chilena un informe pericial que esclarecería los motivos de la muerte del poeta Pablo Neruda. Según los abogados de Rodolfo Reyes, sobrino del premio Nobel, la investigación demostraría que fue “envenenado” doce días después del golpe militar de 1973. Está previsto que el informe completo se dé a conocer el 7 de marzo.

Horas antes de la entrega del documento, Elisabeth Flores, abogada del los familiares que Neruda, conversó desde Santiago de Chile con elDiario.es. Para Flores, “Neruda habla a través de su cuerpo”. La existencia de clostridium botulinum sería, según la abogada, un “arma biológica” utilizada por la dictadura de Agosto Pinochet para terminar con la vida del escritor. Para Flores, el peor escenario sería que el informe quede “guardado y archivado”.

¿Cuál es la principal conclusión a la que ha llegado el informe?

La principal conclusión reafirma la existencia de la bacteria del clostridium botulinum en el cuerpo de Pablo Neruda. La presencia es endógena, es decir, esa bacteria no ha llegado a la osamenta ni a la pulpa del molar por contagio externo, sino que es endógeno. Es decir, que se le administró por alguna vía. Nosotros, los abogados de la familia, estimamos que puede haber sido vía inyección durante su hospitalización.

Eso no lo pueden decir los peritos. No olvidemos que en Chile, a 12 días del golpe de Estado, Augusto Pinochet dijo que Neruda iba a morir de “muerte natural”. Por lo tanto, que le iba a dar la apariencia de muerte natural atendiendo que él era una persona inmunodeprimida a causa del cáncer.

En ese sentido, la clave está en demostrar que la bacteria encontrada ha sido creada en un laboratorio e inyectada en Neruda.

La bacteria nunca debió estar en el cuerpo de Neruda. No puede estar en ningún organismo, ni en el tuyo, ni en el mío. Este tipo de clostridium es letal. La única manera de acceder a ella es que la hayan suministrado con un ánimo homicida. Esto no es una casualidad que llegó volando.

Pasaron varios años desde el comienzo de la investigación. ¿Cómo ha sido el camino hasta llegar a este informe?

Nos encontramos con muchas trabas en el camino. Esta causa la comenzó el ministro Mario Carroza, que es abogado a cargo de las causas de derechos humanos.

Estamos ahora con una nueva ministra, Paola Plaza, desde que el ministro Carroza se fue a la Corte Suprema. Recién estamos comenzando a conocer sus resoluciones y la forma de su gestión.

¿Tienen los familiares el apoyo del Gobierno de Gabriel Boric?

Nosotros tenemos el apoyo de la normativa de la ley. No tenemos ni buscamos apoyos políticos. Al contrario, queremos que nos dejen hacer nuestro trabajo bien.

¿Cuáles serán los pasos siguientes después de conocerse el informe?

Este informe lo conocen el Ministerio del Interior, los abogados querellantes del Partido Comunista, entre otros. Nadie hasta ahora ha dicho nada.

Recién este martes hicieron unas declaraciones básicas señalando que esperarían a recibirlo para hacer algún comentario. La familia, a través de sus abogados, hemos sido los que difundimos la información porque a nuestro parecer no hay nada más que esperar para que se dé a conocer. Entendemos que el tema está molestando políticamente hace mucho tiempo y más ahora. Pero nosotros no podemos hacernos cargo, no nos interesa.

¿Qué puede destapar la publicación del informe?

Como abogada de los sobrinos de Pablo Neruda, puedo sostener que este informe corrobora lo informado por el panel genómico proteómico, realizado en Chile en 2017, donde el laboratorio de Canadá sostuvo la existencia de clostridium botulinum cepa Alaska E 43, un arma biológica. Esta denominación de arma biológica asusta, pero ellos saben que esa denominación es la aplicable sobre el hallazgo en osamentas y la pulpa del molar, que contenía una cantidad incompatible con la vida. Neruda habla a través de su cuerpo.

Esto ocurrió en Chile en 1973. Así como también ocurrieron otros casos, que seguramente pasaron más inadvertidos. Pablo Neruda no murió de muerte natural, ha sido un asesinato, un homicidio premeditado, en un lugar en que se suponía que él iba a estar los cuatro días para ir a México. En vez de ir a México, ese día estaba haciendo su funeral.

¿Cómo ha sido el impacto del informe en la política?

Esto ya está causando disturbios a mucho nivel. Mucho nivel. Por eso fue muy importante para nosotros el apoyo de la prensa, porque acá en Chile los medios de comunicación escritos, que son los tradicionales, no lo han cubierto. Nosotros hemos tenido televisión. China, Italia, Francia, España. O sea, se magnifica la recepción, pero aquí es un tema problemático. Lo que nosotros esperamos es que cesen las dificultades y dejen el avance de la investigación limpia, como cuando la llevábamos con el ministro Carroza.