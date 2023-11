Israel y Hamás confirman una extensión de la tregua en la Franja de Gaza por un séptimo día

Habrá una segunda extensión de la tregua en la Franja de Gaza iniciada el pasado viernes que, durante estos seis días, ha detenido los hasta entonces incesantes bombardeos y ha permitido la liberación de 81 rehenes israelíes y extranjeros y 180 presos palestinos.

Israel decidió anoche por unanimidad que si no se entregaba una lista antes de las 7 horas —en España, las 6— “como se acordó en el esquema inicial”, los ataques se reanudarían “inmediatamente”. Finalmente, este jueves Israel ha recibido el listado: “Hace poco Israel recibió una lista de mujeres y niños de acuerdo con los términos del acuerdo y, por tanto, la tregua continuará”, dice el comunicado.

Al filo de la medianoche y mientras seguían las negociaciones, Hamás liberó a diez rehenes israelíes, además de a cuatro tailandeses, y unas horas antes había entregado a la Cruz Roja a dos mujeres ruso-israelíes en virtud a un acuerdo paralelo con el mandatario ruso, Vladímir Putin. Las autoridades israelíes liberaron a 30 palestinos, 15 mujeres y 15 adolescentes.

Qatar, Egipto y Estados Unidos han mediado entre Hamás e Israel para una ampliación del período de alto el fuego que debía acabar el jueves por la mañana tras ser haber sido ampliado el lunes por dos días más. El director de la CIA, William Burns, el jefe del Mossad israelí, David Barnea, y, de acuerdo con la agencia EFE, el jefe de la Inteligencia egipcia, Abás Kamel, se reunieron en Doha para explorar las opciones de lograr una extensión y una nueva fase con la liberación de rehenes hombres o soldados israelíes, según recoge la agencia Reuters, que informa de que también se abordó “lo que podría ser necesario para alcanzar un alto el fuego que dure más de unos pocos días”.

Israel se ha mostrado abierto a prolongar la tregua mientras Hamás libere a diez rehenes por día. Pero el acuerdo vigente hasta ahora sólo suponía la liberación de mujeres y niños civiles y, al haber menos personas en cautiverio ahora, una de las cuestiones era si la extensión podría significar aceptar términos que regularan la liberación de al menos algunos hombres israelíes por primera vez.

Pese a la prolongación adicional del alto el fuego, Israel ha insistido en todo momento en que, una vez se consigan liberar a más rehenes, volverá a atacar Gaza hasta lograr su objetivo: acabar con Hamás. “El Ejército israelí está preparado para seguir luchando, y aprovechamos los días de pausa para aprender” y “aprobar futuros planes operativos”, ha dicho este martes el jefe de Estado Mayor, Herzi Halevi, agregando que “el desmantelamiento de Hamás seguirá adelante”.

Este miércoles, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, ha rechazado los llamamientos a un alto el fuego permanente en Gaza porque eso conllevaría “la continuación del reino del terror de Hamás”, agregando que el grupo no es “un socio fiable para la paz”. En el mismo foro, el ministro palestino de Exteriores, Riad al Malki, ha denunciado que Israel está borrando a los palestinos “de la historia y la geografía” y ha pedido “protección y acción internacional”.

De momento, la comunidad internacional ha intervenido para promover la extensión del alto el fuego, que ha dado un respiro a los habitantes de Gaza, donde más de 15.000 personas murieron durante el mes de octubre y hasta el 23 de noviembre, según el recuento del Gobierno gazatí, controlado por Hamás.

Más liberaciones

Hamás ha liberado este miércoles a otros 10 rehenes israelíes junto con cuatro ciudadanos tailandeses, según confirmó el Ejército de Israel pasadas las 23 horas locales. Su liberación se había retrasado varias horas por “problemas técnicos”, pero fueron finalmente entregados a la Cruz Roja para ser trasladados posteriormente a Israel. Fuentes de Qatar citadas por el diario 'The Guardian' aseguran que se trata de cinco mujeres y cinco niños. Cinco de los rehenes tienen además doble nacionalidad de Israel y Países Bajos, Alemania y Estados Unidos.

Horas antes, la milicia palestina había puesto en libertad a dos rehenes rusos, “en respuesta a los esfuerzos del presidente ruso, Vladímir Putin”, que se suman a otro ciudadano con doble nacionalidad rusa-israelí que fue entregado el domingo, también en “reconocimiento de la posición rusa en apoyo a la causa palestina”, según dijo el propio grupo islamista. Israel ha confirmado que las dos liberadas han sido entregadas al Ejército por la Cruz Roja y que son dos mujeres, identificadas como Lena Trupanov y su madre Irena Tatti, y según la prensa local tendrían la doble ciudadanía.

La liberación de los rehenes extranjeros se ha obtenido de forma paralela a las negociaciones para el intercambio de secuestrados israelíes por presos palestinos, que se enmarca en el acuerdo de alto el fuego. En virtud de ese acuerdo, Hamás ha liberado a un total de 61 rehenes israelíes e Israel ha puesto en libertad a 180 palestinos que estaban en sus cárceles, todos mujeres y niños por ambas partes.

También este miércoles, el brazo armado de Hamás ha anunciado el fallecimiento del que era el rehén más pequeño que estaba en sus manos, el bebé de diez meses Kfir Bibas, junto a su hermano Ariel, de cuatro años, y a la madre de ambos, Shiri Silverman Bibas, que habrían muerto en “bombardeos previos” a la tregua. Sin embargo, el Ejército israelí no ha confirmado esta información y ha dicho que aún está verificando su precisión. En un comunicado, ha señalado que la familia Bibas fueron secuestrados vivos y llevados a Gaza el 7 de octubre, durante el asalto de los milicianos de Hamás a comunidades del sur del Israel, en el que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a más de 200.

Ayer mismo, la tía paterna del bebé había lamentado que no hubiera sido incluido en la lista de rehenes liberados, a pesar de ser el más pequeño y de necesitar cuidados especiales: “Todos los demás niños ya han sido liberados. No sabemos dónde están retenidos. Los mantienen bajo tierra. No hay mucha comida para bebés y todo esto hace que estemos muy preocupados por un niño de cuatro años y un bebé de 10 meses que sigue necesitando leche de fórmula como dieta principal. No sabemos nada de su estado”, declaró Ofri Bibas, según EFE.

El martes, en el quinto día de tregua, las milicias palestinas soltaron a 12 rehenes en la Franja y las autoridades israelíes liberaron a 30 palestinos. Diez rehenes israelíes –todas mujeres– y dos tailandeses fueron liberados y trasladados a Israel vía Egipto, a lo que siguió la excarcelación de 15 mujeres y 15 menores palestinos de las cárceles de Israel, como parte del intercambio de cautivos por presos, elemento clave del acuerdo entre Hamás e Israel.

Como suele ser habitual, los rehenes de Gaza salieron a través del paso de Rafah con Egipto y después entraron a territorio israelí, mientras que los palestinos fueron trasladados de varias cárceles israelíes a la prisión de Ofer y el centro de detención de Jerusalén, y desde ahí se les dejó en libertad hacia Cisjordania o la parte oriental de Jerusalén.

Ayuda humanitaria

Los gazatíes han aprovechado el cese de combates para comprobar la extensa devastación del enclave, donde se estima que hay aún 6.500 personas desaparecidas bajo los escombros y unas 250.000 familias se han quedado sin hogar después de que los ataques israelíes causaran daños materiales a unas 300.000 viviendas del enclave (50.000 totalmente destruidas y otras 250.000 destruidas parcialmente), según datos de las autoridades locales.

A su vez, el Gobierno de Gaza ha seguido alertando de la grave crisis humanitaria del enclave causada por el cerco israelí casi total que vetó el acceso de comida, agua, combustible o suministros médicos durante unos 50 días de guerra, lo que aún está provocando cortes de electricidad por la falta de gasolina para los generadores.

Esta escasez se comenzó a aliviar tras el acceso de dos centenares de camiones con ayuda humanitaria a nivel diario desde el viernes, pero según las autoridades gazatíes y la ONU no es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de los 2,3 millones de gazatíes. Las organizaciones humanitarias han pedido la reapertura inmediata de más pasos fronterizos, aparte del cruce egipcio de Rafah, por el que han entrado todos los cargamentos de ayuda humanitaria y suministros, así como los contados equipos médicos o los trabajadores humanitarios.

Este martes, un convoy de ayuda de la Media Luna Roja Palestina que transportaba alimentos, suministros médicos, agua y artículos no alimentarios llegó a las zonas situadas en el norte de la franja, que había quedado prácticamente aisladas del resto del enclave. Sin embargo, la mayor parte de la distribución de ayuda durante el día tuvo lugar en las zonas del sur, donde se encuentra la gran mayoría de los desplazados internos, según Naciones Unidas.

A la catástrofe humanitaria se une la llegada del invierno y las lluvias, por lo que no tener combustible para la electricidad será otro reto añadido mientras van bajando las temperaturas.