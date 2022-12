Carlos Manuel Álvarez, periodista de 33 años, radicado en Estados Unidos, no quiere volver a hablar de la política cubana. “Ese un tema sobre el que francamente no deseo seguir hablando. Ya lo he hecho hasta el hastío para mí”, dice el fundador de la revista cubana independiente El Estornudo. Para Carlos Manuel, como para gran parte de los profesionales cubanos que decidieron salir del país, se trata de intentar que “que no te amarren” a la isla. “Incluso no amarrarte tú mismo, que es lo más peligroso”, dice el escritor cubano, que el año pasado publicó su segunda novela 'Falsa Guerra', sobre el exilio. “Acabo de terminar un libro. Y me he sacado todo. Es un proceso de luto”.

