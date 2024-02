Julissa Reynoso es embajadora de Estados Unidos en España y Andorra desde 2022, y asegura que la relación de su país con España es “intensa”, desde la promoción de “valores compartidos” como los derechos humanos, hasta los “importantes intercambios” comerciales, pasando por la cooperación en seguridad y defensa. Dice que ambos países trabajan para conseguir la paz mundial y, en concreto, una solución al conflicto en Gaza. Por ello, no cree que la postura del Gobierno español sea muy diferente respecto a la de EEUU, ya que los dos Ejecutivos están trabajando para que haya en Israel y Palestina “dos Estados seguros, en los que los ciudadanos puedan determinar su futuro”.

“Estamos de acuerdo en que Israel tiene que cumplir con la ley internacional y que debe cumplir con las normas básicas para proteger a los civiles, y que el número de muertos civiles, muertos inocentes, que hemos visto en Gaza es injustificable. Es una tragedia humana”, afirma en una entrevista con elDiario.es en su residencia oficial de Madrid. Antes de ser nombrada embajadora, trabajó como asesora del presidente Joe Biden y como jefa del gabinete de la primera dama, Jill Biden. También fue copresidenta del Consejo de Políticas de Género de la Casa Blanca.

“Nosotros, como aliados de Israel, hemos dado ese mensaje claro al Gobierno: tiene que usar todas las herramientas posibles para asegurar que el daño a los civiles, a las personas inocentes en medio de este conflicto, pueda ser el mínimo posible. El número de muertos que estamos viendo hoy [más de 27.700] es completamente inaceptable”, subraya, haciendo hincapié en esa última palabra. Reynoso elige responder a las preguntas en español, ya que nació en República Dominicana (1975), y sólo en contadas ocasiones tiene que recurrir al inglés, el idioma que aprendió cuando se trasladó a Nueva York siendo aún una niña.

¿Por qué EEUU no ha pedido un alto el fuego en Gaza y ha vetado las resoluciones en el Consejo de Seguridad de la ONU a favor de un alto el fuego?

Estamos dialogando con Israel y los Gobiernos de la región, Egipto, Jordania, Qatar y los otros países involucrados –aliados e, incluso, algunos no aliados– para buscar un camino para que este conflicto pueda llegar a su fin. Desde el principio, nuestra postura es que Israel tiene el derecho a defenderse, creo que todos tenemos claro que una nación que ha sufrido ese tipo de ataque terrorista tiene derecho a tomar medidas para defenderse.

Israel cree que cualquier alto el fuego puede llevar a Hamás a rearmarse. Israel es un país soberano, nosotros somos aliados históricos de Israel, pero ellos tienen que tomar sus decisiones. Nosotros le estamos dando nuestro apoyo y nuestro asesoramiento dado nuestras propias experiencias después de ser víctimas de un ataque terrorista en 2001.

Hay que tener mucho cuidado con las reacciones que se pueden tener después de ser atacados de esa manera. Nosotros lo vivimos en nuestras carnes y también cometimos errores importantes que supusieron recursos y vidas americanas, y de otros países.

¿Por qué han decidido retirar la financiación a la UNRWA, sin esperar a que concluya la investigación como, por el contrario, ha hecho España?

Nosotros estamos completamente comprometidos con la UNRWA, somos de los principales donantes de la UNRWA históricamente. Le hemos pedido a Naciones Unidas que con urgencia investigue estas acusaciones en contra de esa agencia y que esas acusaciones sean aclaradas lo antes posible. Cuanto más rápido se resuelva este tema, más rápido podemos llegar a una solución en la que podamos reconsiderar nuestra postura.

¿Por qué EEUU, como socio privilegiado de Israel, no presiona a su Gobierno para que permita la entrada de más ayuda a Gaza?

El presidente Biden y los ministros han estado en conversación constantemente con el Gobierno israelí y viendo la facilitación de la ayuda humanitaria a los palestinos. Hemos trabajado con los países aliados de la región, con los vecinos, para asegurar que la ayuda pueda entrar.

Es importante que todo el mundo entienda que Israel es un país soberano, con un Gobierno elegido por sus ciudadanos. Nosotros podemos ejercer toda la influencia de la que disponemos para tratar de asegurar que, dada nuestra gran amistad con Israel, exista una apertura a escucharnos. En muchos casos, ha existido esa apertura a escuchar. Pero, al fin y al cabo, es Israel el que determina cómo gestiona su situación, su guerra.

Israel está haciendo esa guerra con el apoyo político y militar de EEUU…

Históricamente hemos sido aliados de Israel, desde el día cero, Israel ha sido atacado en varias ocasiones y tiene derecho a defenderse. Trágicamente, en este mundo para defenderte necesitas armas.

Hamás es una amenaza y sigue siendo una amenaza para Israel, y tiene que tener las herramientas para defenderse. No solamente Hamás, hay otros enemigos de Israel en la región. En esa parte del mundo existen diferentes actores que, en ocasiones, creen que Israel no debe existir. [Los israelíes] tienen que tener la manera de defenderse y nosotros hemos tomado la decisión de apoyarlos, pero también [les decimos] con las mismas palabras que tienen que ser miembros responsables del mundo y deben cumplir con las normas internacionales. Nosotros estamos con urgencia dándole el mensaje de que deben cumplir con las normas internacionales, principalmente las humanitarias.

¿Por qué EEUU se ha posicionado de forma diferente respecto al cumplimiento de esas normas en Ucrania y en Gaza?

La gran diferencia es que Ucrania fue invadida por otro país, y tiene el derecho a defenderse; Israel fue atacado por un grupo terrorista que gobernaba un territorio, y tiene derecho a defenderse. Ambos países tienen derecho a proteger a sus ciudadanos, cómo lo hacen es importante.

En ambas situaciones hemos tomado la postura de que hay que aplicar la ley internacional y proteger a los civiles: lo hemos dicho claramente en el caso de Ucrania con los ataques indiscriminados de Rusia a los territorios y los ciudadanos ucranianos. Lo mismo le estamos diciendo a los israelíes, pero, en el caso de Gaza, el grupo terrorista está dentro de ese territorio y tiene secuestradas a personas, y los está usando, a ellos y a los ciudadanos normales, para no ser atacados por Israel, como escudos humanos.

Yo he ido a Gaza y es un territorio muy pequeño, del tamaño de la isla de Manhattan, es muy complicado para las fuerzas militares atacar ese territorio y al mismo tiempo evitar víctimas civiles. Es el deber de Israel hacer todo lo posible para minimizar ese daño.

Gaza también es un territorio ocupado, por el mismo Israel…

Así es, por eso estamos buscando una solución de largo plazo a esta crisis en la que los palestinos puedan tomar la decisión de tener su propio estado, independiente, y ese es el objetivo de la diplomacia que estamos desplegando, EEUU con los aliados, los países árabes, también los europeos y, evidentemente, Israel. Podemos tener un alto el fuego mañana, pero si seguimos con esta situación en la que los palestinos no tienen su propio estado, vamos a volver a ver este episodio, de una manera u otra, va a seguir habiendo conflictos en el futuro.

La solución permanente es crear dos Estados independientes, en los que los ciudadanos puedan votar a sus líderes y tener su seguridad garantizada.

Pero Israel ha rechazado la solución de los dos Estados…

El Gobierno israelí fue elegido por los ciudadanos de Israel, nosotros podemos sugerir y presentar nuestras razones [a favor de los dos Estados], por su propio bien, pero ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Nosotros vamos a seguir insistiendo porque creemos que es lo mejor para el mundo, para los palestinos y para los israelíes.

¿Qué opina de la posibilidad de imponer la solución de los dos Estados "desde el exterior", como ha propuesto el alto representante de la UE, Josep Borrell?

Normalmente, es difícil imponer unas condiciones políticas a países o ciudadanos sin su consentimiento ni interés propio. Creo que va a ser muy difícil que los palestinos y los israelíes acepten una posición desde fuera, sin ellos ser parte de esa deliberación.

¿EEUU podría reconocer a Palestina como paso hacia la solución de los dos Estados?

Mi país está muy comprometido con una solución de los dos estados, teniendo en cuenta la postura de los aliados en la región, incluyendo Israel, y lo que sea más sostenible y productivo para una paz a largo plazo. Queremos paz, que esto termine ya, que la gente pueda vivir tranquila en su casa. Dentro de este marco, hay que entender cuál es el mejor camino y nosotros creemos que el mejor camino y el mejor objetivo son los dos Estados coexistentes. Tenemos que asegurarnos de que todas las partes estén en la mesa [de negociaciones].

¿Cuál es la solución que divisa EEUU para el conflicto de Ucrania?

A Ucrania le ha ido mejor de lo que muchos esperaban cuando esto comenzó hace dos años. El pueblo ucraniano ha demostrado una fuerza y una resiliencia enorme. El mundo, particularmente Europa y EEUU, se ha movilizado de manera histórica para apoyar económica, política y militarmente a ese pueblo. Estamos buscando nuevos recursos, tengo fe en que Europa y EEUU vamos a poder aportar aún más para que Ucrania pueda seguir defendiéndose.

Al fin y al cabo, los que van a determinar cuál es la victoria, cuál es el final [del conflicto] tienen que ser los ucranianos.

¿Su Gobierno está dispuesto a seguir apoyando a Kiev todo el tiempo que haga falta, incluso ahora que los republicanos se oponen?

El presidente Biden está completamente comprometido con Ucrania. Durante estos dos años, la ayuda ha sido bipartidista y ha sido un número importante; estamos argumentando que tenemos que seguir contribuyendo a esa causa, no solamente por Ucrania, sino porque las consecuencias de no apoyarla son enormes para el mundo, en particular para Europa pero también para la democracia y los principios básicos de la soberanía. Hay muchos miembros del Partido Republicano que apoyan la continuación de esa ayuda.

¿Esa política puede cambiar si Biden no es reelegido en las elecciones presidenciales del próximo noviembre?

Dada la trayectoria del apoyo, que es bipartidista, tengo fe en que ese apoyo va a seguir independientemente de quien esté en la Casa Blanca.

¿Se puede ver afectado Biden por las críticas por su apoyo a Israel?

Lo grande de mi país es que tenemos todo el derecho a criticar al Gobierno y la postura del Gobierno, y el presidente Biden escucha y ha escuchado [esas críticas]. Yo trabajé con él y conozco muy bien su conducta, tiene en consideración las opiniones públicas.

Dentro de lo que puede, porque Israel es un país soberano, está tratando de buscar maneras de responder a esas observaciones, a esas críticas, a esas posturas de una manera que sea constructiva y pueda influir sobre nuestra posición como país.

¿Cómo ve EEUU el auge de una extrema derecha que cuestiona las instituciones democráticas en América y en Europa?

Los países tienen derecho a elegir a sus líderes. Los países democráticos tienen que determinar qué Gobierno le puede dar mejor resultado.

La realidad es que hay tendencias en el mundo que nos preocupan: posturas y retóricas extremas, el cuestionamiento de derechos básicos, particularmente para mujeres y minorías. Eso no sólo se ve en otros países, también dentro de EEUU. Hay que verlo con mucho cuidado, nosotros hemos elegido a un presidente que está comprometido con los derechos humanos, los derechos civiles, la protección de minorías y la promoción de la igualdad de género. La mayoría de los americanos creen en eso.

La única manera de contrarrestar esas tendencias es que la gente vote. Creo que la mayoría de los ciudadanos del mundo, en los países en los que hemos visto suficiente progreso como para [no querer] volver atrás, que estamos comprometidos con un progreso lineal, si la mayoría sale y vota, esas políticas retrógradas pocas veces ganan.