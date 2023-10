Biden dice en Israel que “parece” que el ataque contra el hospital de Gaza es “del otro bando”

El presidente de EEUU, Joe Biden, ha llegado este miércoles Tel-Aviv para reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente del país, Isaac Herzog, en un momento de plena crisis después de la masacre en un hospital de Gaza que ha dejado cientos de muertos, según las autoridades gazatíes. El avión presidencial estadounidense ha aterrizado sobre las 10.55 en Tel Aviv, donde ha sido recibido por Netanyahu y Herzog, con sendos abrazos. La idea inicial era que Biden viajara también a Jordania para reunirse con los líderes de Palestina, Egipto y Jordania, pero finalmente ha cancelado la visita a este país. El presidente palestino, Mahmud Abás, había afirmado que quería estar en Palestina tras la explosión en el hospital de Gaza.

Recién salido del Air Force One, Biden ha dado una declaración conjunta con Netanyahu en la que afirmado que, según las pruebas que ha visto, el ataque contra el hospital en Gaza, donde según fuentes palestinas murieron al menos 500 personas, “parece” ser obra “del otro bando”, no del Ejército israelí. “En base a lo que he visto parece que ha sido el otro bando, pero hay mucha gente por ahí que no está segura”, ha dicho el presidente estadounidense delante de las cámaras de televisión.

Según fuentes de Sanidad palestinas, al menos 500 personas murieron por un bombardeo en el hospital Al-Ahli que los grupos palestinos atribuyen a un ataque israelí. Israel ha negado ser el responsable y ha asegurado que el edificio no está destruido, que no ha sufrido daños graves y que únicamente hubo una explosión de menor envergadura en el aparcamiento adyacente causada por un cohete fallido del grupo armado Yihad Islámica, que ha negado estas afirmaciones.

El comentario de Biden no deja claro si los servicios de inteligencia de EEUU han verificado y confirmado que la explosión venía de la Yihad islámica, ya que, hasta el momento, las autoridades no han asegurado el origen del ataque. En el vuelo a Israel, los representantes estadounidenses han dicho a los periodistas que viajan con el presidente que todavía estaban recopilando información y no ofrecieron ninguna teoría en un sentido u otro, según informa el New York Times.

“Estoy profundamente entristecido e indignado por la explosión de ayer en el hospital de Gaza. Por lo que he visto, parece que lo hizo el otro bando, no vosotros. Pero hay mucha gente que no está segura, así que tenemos que superar muchas cosas”, ha agregado Biden.

El mandatario de EEUU, aliado de Israel, ha afirmado que la razón por la que ha querido estar este miércoles allí es porque quiere que “la gente en el mundo sepa junto a quien permanece EEUU” tras el ataque de Hamás del 7 de octubre que mató a cientos de personas en el lado israelí. Biden ha remarcado que quería ir “personalmente” y ha subrayado que “el grupo terrorista Hamás ha masacrado, como se ha señalado, unas 1.300 personas, y no es hiperbólico decir masacradas, masacradas, incluidos 31 estadounidenses, tienen decenas de personas secuestradas, incluidos menores”. Ha añadido que el grupo que controla Gaza no representa a los palestinos.

Netanyahu, por su parte, ha agradecido a Biden su visita durante la guerra con las milicias de la Franja de Gaza y ha dicho que esto muestra “su profundo compromiso con Israel, con el futuro del pueblo judío y con el Estado judío”. “Quiero agradecerle por venir aquí hoy y por el apoyo inequívoco que ha brindado a Israel durante estos tiempos difíciles, un apoyo que refleja la voluntad abrumadora del pueblo estadounidense”, ha dicho el primer ministro israelí durante la declaración conjunta con Biden, en la que ha descrito que la cooperación entre ambos países desde el comienzo de la guerra “no tiene precedentes”. El primer ministro ha subrayado también que Washington ha proporcionado a Israel “las herramientas que necesita para defenderse” y ha “enviado un mensaje claro” a sus enemigos.

“Preguntas difíciles”

La Casa Blanca ha indicado que, durante su visita, Biden planteará “preguntas difíciles” a Israel sobre su estrategia. “No se trata de dirigir operaciones para las Fuerzas de Defensa israelíes. (...) Son preguntas difíciles que un buen amigo de Israel haría sobre, más o menos, dónde creen que van, cuáles son sus planes para el futuro y, de nuevo, todo en el espíritu de de un verdadero y profundo amigo de Israel”, ha dicho el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

La tragedia en el hospital de Gaza ha desatado una condena internacional y protestas en varios países, entre ellos Líbano y Jordania. La Unión Europea ha condenado el bombardeo a un hospital en Gaza. “Los hechos deben esclarecerse y los responsables deben rendir cuentas”, ha afirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, nada más comenzar su intervención en el Parlamento Europeo, donde el debate sobre el conflicto en Oriente Medio es el plato fuerte este miércoles. La alemana evitó pronunciarse este martes por la noche en una rueda de prensa tras una videoconferencia con los 27 bajo la premisa de que no tenía información. “Un ataque contra infraestructura civil no está en línea con el derecho internacional”, advirtió el presidente del Consejo Europeo.

Kirby ha dicho que Biden aprovechará su visita para presionar a favor de la ayuda humanitaria para la población de Gaza. “Queremos que fluya la ayuda humanitaria, y que no se trate de una ayuda puntual. Queremos que pueda mantenerse: alimentos, agua, obviamente, energía eléctrica, medicinas... todo lo que la población de Gaza va a seguir necesitando a medida que el conflicto continúe. Por lo tanto, va a plantear esa cuestión muy claramente”.

Los intensos bombardeos israelíes sobre Gaza, desde aire, mar y tierra, continúan casi ininterrumpidamente tras el ataque de Hamás hace diez días. Antes de la última matanza, el saldo de víctimas mortales se elevaba ya a 3.000 en la franja, según las autoridades gazatíes, mientras que cientos de personas más están desaparecidas y se cree que están atrapadas bajo los escombros. Al menos un millón de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares en solo en una semana.

Mientras flota en el aire la idea de una ofensiva terrestre, Israel ha impuesto un estricto cerco para impedir la entrada de alimentos, combustible o electricidad en la franja, ha ordenado a un millón de personas que se trasladen al sur y ha llevado a cabo ataques aéreos contra barrios densamente poblados e infraestructura civil.