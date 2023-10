Sánchez: “Israel debe garantizar el acceso a la ayuda humanitaria y la protección de la población civil en Gaza”

“Israel debe garantizar en todo momento el acceso a la ayuda humanitaria a Gaza y la protección de la población civil”. Así se ha pronunciado Pedro Sánchez en una comparecencia sin preguntas tras participar en una videoconferencia con los lideres en la que los 27 pretendían avanzar en la posición común respecto al conflicto en Oriente Medio. La posición la han compartido, con matices, los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel, y la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su rueda de prensa. Durante la reunión se ha producido un bombardeo contra un hospital en Gaza que ha dejado 500 muertos. La alemana ha evitado pronunciarse por falta de información mientras que el político belga ha reconocido que “un ataque contra infraestructura civil no esta en linea con el derecho internacional”.

La UE hace equilibrios en su posición respecto al conflicto en Oriente Medio y Michel es el segundo dirigente europeo -después de Josep Borrell, que reconoce que el asedio a Gaza es una vulneración de la legalidad internacional; pero esa alusión no figura en la declaración oficial de los 27 emitida en domingo. “Cortar el agua, la electricidad, no permitir la comida... no está en línea con el derecho internacional”, ha dicho el presidente del Consejo Europeo a la pregunta de si la actitud de Israel respecto a Gaza está en línea con el derecho internacional. Von der Leyen, a quien han tenido que reconducir los 27 por su apoyo incondicional a Benjamin Netanyahu, se ha remitido al comunicado del pasado domingo para responder a esa cuestión. En ese texto se reclama que la respuesta de Israel dentro de su derecho a la autodefensa tras el ataque de Hamás sea acorde al derecho internacional, pero no se alude a su posible vulneración.

La distancia que separa a Von der Leyen y Michel, que se ha hecho más explícita si cabe en los últimos días, ha quedado bien representada en la sala de prensa de la sede del Consejo, donde ha comparecido Michel a más de 400 kilómetros de la alemana, que estaba en Estrasburgo, donde participará en un debate sobre el conflicto este miércoles. “Es fundamental que la UE se mantenga bien coordinada y unida ante una crisis de esta trascendencia. Nuestra fuerza sale de ahí. La unidad de Europa es la mejor contribución que podemos dar la para la estabilidad”, ha dicho Sánchez después de una semana de cacofonía en la UE.

Además de la condena al ataque de Hamás y de pedir el respeto al derecho internacional en el marco de la autodefensa de Israel, los tres dirigentes -Sánchez desde Moncloa- han pedido la inmediata liberación “sin condiciones” de los rehenes. El presidente en funciones ha hecho una mención expresa al “compatriota” Iván Illarramendi. También se han referido a la solución de dos estados como una fórmula para una paz duradera en la región.

De hecho, Sánchez ha aprovechado ese momento de su discurso para marcar en rojo una fecha: el 27 de noviembre, cuando se celebrará una cumbre del Mediterráneo en Barcelona en la que confía en que participen tanto Israel como Palestina y sirva para relanzar el diálogo “euroárabe”.

El presidente español ha asegurado que “en los últimos años la comunidad internacional ha mirado hacia otro lado, no ha prestado suficiente atención a este conflicto” y ha lamentado que se haya acutado como si la seguridad y la paz pudieran darse por hecho. “Esa idea era un profundo error. La paz y la seguridad no serán posibles si no ofrecemos un horizonte de esperanza”, ha afirmado.

Por ahora, los esfuerzos de la UE se centran en la actividad diplomática para que no escale el conflicto a nivel regional. “Sin duda hay un país que se beneficia de esta escalada de violencia en esta región, que es Rusia”, ha dicho Michel, que ha acusado a Vladímir Putin de habr comenzado a “instrumentalizar la narrativa contra la UE”.