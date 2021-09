Reino Unido estudia recurrir al Ejército para llevar combustible a las gasolineras ante el desabastecimiento

El Gobierno de Reino Unido valora este lunes medidas adicionales como recurrir al Ejército para transportar combustible a las gasolineras nacionales, que se están quedando sin suministros ante el temor al desabastecimiento desatado en el país.

Varios medios locales como la BBC han informado este lunes de que el primer ministro, Boris Johnson, convocará esta jornada una reunión de su Gobierno después de que el titular de Empresas, Kwasi Kwarteng, anunciara este domingo la suspensión temporal de la aplicación de la ley de competencia para la industria del combustible para facilitar que las compañías pueden "compartir información" y "optimizar" el suministro de combustible a las gasolineras.

Desde el Gobierno se ha instado a los ciudadanos a ser "sensatos" a la hora de llenar sus depósitos a fin de evitar las largas filas de vehículos que esperan para repostar. Desde que el pasado jueves la petrolera BP anunciara la clausura de algunas de sus estaciones al no poder llevar el combustible hasta los surtidores, gasolineras de todo el país han registrado largas colas de vehículos que trataban de llenar sus depósitos y muchas de ellas se han visto obligadas también a cerrar.

Gordon Balmer, director ejecutivo de la Asociación de Minoristas de Petróleo, ha dicho este lunes a la emisora británica LBC que algunas marcas de combustible están viendo como un 90% de sus establecimientos se quedan sin depósitos.

El ministro de Transporte británico, Grant Shapps, ha asegurado este domingo que hay "mucho combustible" en las reservas de Reino Unido y que el cierre de estaciones de servicio se debe a la falta de mano de obra en el transporte y el incremento de la demanda por miedo al desabastecimiento.

"Es importante que sepamos que en este país, con seis refinerías y 47 instalaciones de almacenamiento, hay suficiente cantidad de combustible, no hay escasez", ha recalcado el ministro en una entrevista con el canal Sky News. "Si la gente se comporta con normalidad y llena (los depósitos de) sus coches cuando lo haría normalmente, entonces no habrá colas y no habrá escasez en los surtidores", ha dicho Shapps.

En un comunicado conjunto emitido este domingo por Shell, ExxonMobile y Greenergy, sus representantes también han reiterado que las presiones sobre los suministros están siendo ocasionadas por "repuntes temporales en la demanda del consumidor, y no por una escasez nacional de petróleo".

Brexit

El ministro de Transporte ha argumentado que la escasez de transportistas no es un problema exclusivo de Reino Unido. "En Polonia, por ejemplo, faltan 123.000 conductores", ha dicho Shapps, que ha recalcado que "no hay una única solución sencilla para esto".

El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, ha sugerido que parte del problema se debe al Brexit: "Era conocido que cuando salimos de la Unión Europea habría necesidad de un plan de contingencia para lidiar con esta situación", ha dicho a la BBC y ha considerado que "el Gobierno no tiene ningún plan".

El pasado fin de semana se anunciaron 5.000 visados temporales para que conductores extranjeros cubran vacantes en Reino Unido en los próximos tres meses aunque las patronales del transporte han tildado la medida de insuficiente y han insistido en que se necesitan cerca de 100.000 trabajadores adicionales.

El presidente de la Asociación de Minoristas de Petróleo, Brian Madderson, ha señalado este lunes a la BBC Radio 4 que el problema de las gasolineras vacías afecta más "a las áreas urbanas concentradas que a las zonas rurales en estos momentos".

Si bien estas estaciones de servicio "están siendo reabastecidas ahora, el número de tanques de combustible que reciben es inferior al que necesitan para estar debidamente abastecidas en un nivel normal de entre el 40 y el 50%", ha observado.