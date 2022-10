Lula promete “acabar con el hambre” y luchar por el “diálogo, la igualdad y la democracia” en Brasil

“Nuestro compromiso más urgente es acabar con el hambre”, ha aseverado Lula da Silva en su primera rueda de prensa tras su victoria en las elecciones brasileñas. En un discurso largo y con varias promesas electorales, Lula ha hablado de su “resurrección” en la política brasileña: “Han intentado enterrarme vivo y estoy aquí”.

Lula da Silva gana las elecciones en Brasil

“Con ayuda del pueblo vamos a encontrar una salida para que este país pueda volver a vivir de forma democrática y armónica y construir el mundo que necesitamos”, ha prometido el dirigente del Partido de los Trabajadores tras una campaña electoral larga y marcada por la violencia.

El único vencedor de las elecciones, ha asegurado, es “el pueblo brasileño”. “Es la victoria de un movimiento democrático inmenso, que se ha formado por encima de los partidos políticos, de intereses personales y de ideologías. El pueblo brasileño ha dejado claro que desea más libertad, igualdad y fraternidad en nuestro país. El pueblo brasileño quiere salud, un techo, criar bien a sus hijos, vivir bien, comer bien, salarios justos, educación, políticas públicas de calidad... Quiere libertad religiosa, libros en vez de armas y acceso a los bienes culturales porque la cultura alimenta nuestro alma”, ha continuado. Así es como él entiende la democracia, ha dicho, “como algo palpable que se puede construir cada día”.

Lula, en un discurso en el que no ha mencionado en ningún momento el nombre del candidato derrotado, Jair Bolsonaro, ha llamado a la sociedad brasileña a enfrentarse “sin tregua” contra “el racismo, el prejuicio y la discriminación”, para que “blancos, negros e indígenas tengan los mismos derechos y oportunidades”. “Desde el 1 de enero de 2023 voy a gobernar para todos los brasileños y no solo para los que me han votado, porque somos un único país, un único pueblo y una gran nación”, ha asegurado, añadiendo que durante su mandato reunirá a las familias que han roto los lazos “por la propagación criminal del odio”.

“Nuestro compromiso más urgente es acabar con el hambre. No podemos aceptar como algo normal que millones de hombres, mujeres y niños no tengan nada que comer”, ha señalado. “Por eso vamos a retomar la prioridad para las familias de baja renta y volver a traer los programas de inclusión. Brasil no puede seguir conviviendo con ese muro de desigualdad”. Es necesario, también, “ir más allá y fortalecer las políticas contra la violencia hacia las mujeres y garantizar que sus salarios se igualen” a los de sus compañeros.

Proteger el Amazonas

Además, el ganador de las elecciones ha prometido proteger el Amazonas, “luchando contra la crisis climática” porque “Brasil y el planeta necesitan tener un Amazonas vivo”. “Un árbol de pie vale más que una tonelada de madera extraída ilegalmente por los que solo piensan en el beneficio fácil. Un rio de agua limpia vale mucho más que todo el oro extraído a costa del mercurio. Cuando un niño indígena muere asesinado por la codicia de los depredadores del medio ambiente, muere parte de la sociedad. Vamos a luchar contra toda actividad ilegal en el Amazonas”, ha lamentado.

Lula ha ganado este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil con un 50,84 % de los votos, frente al 49,16 % que obtuvo el actual gobernante, Jair Bolsonaro, con el 99,10 % de las urnas escrutadas.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT), que ya gobernó entre 2003 y 2010, volverá a ocupar la Presidencia de un Brasil extremadamente dividido a partir del 1 de enero de 2023 y por los 4 años siguientes.