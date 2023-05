Meloni, sobre la empresa de su padre condenado: “Superadlo, siempre me veréis caminando con la frente en alto”

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, respondió este viernes, horas después de participar con el papa Francisco en el foro de los 'Estados Generales de la Natalidad', en Roma, a las cuestiones planteadas en el marco de la investigación conjunta sobre los negocios de sus padres realizada por elDiario.es y el medio italiano Domani. Esta es su respuesta íntegra al cuestionario:

¿Sabía usted de la existencia en Madrid de una empresa en la que su padre, Francesco Meloni, figuraba junto con Raffaele Matano como socio? Matano, en Italia, fue socio en algunas empresas con su madre, Anna Paratore.

Desconozco las actividades que realizaba mi padre y no podía conocerlas porque, como es notorio, no tenía relación personal con él. El señor Matano, hace unos veinte años, fue durante un tiempo pareja de mi madre, que había trabajado para él durante un par de años como colaboradora en su despacho de Roma.

¿Conocía usted las empresas de las que su madre era socia en Italia?

Yo no tenía conocimiento de ello, y ella, a la que pregunté a raíz de vuestra petición, también tenía un recuerdo muy vago al respecto. Después de una comprobación, encontramos que, durante breves periodos, fue propietaria de participaciones muy mínimas en sociedades, en las que figuraba como accionista absolutamente minoritaria, dada su relación con Matano, y de las que salió poco después, al finalizar la relación.

Usted y su madre siempre han dicho que cortaron relaciones con Francesco Meloni desde 1988. ¿Cómo explica la empresa española en la que en 2004 encontramos a Francesco Meloni y Raffaele Matano mientras este último, en Italia, era socio de Ana Paratore? ¿Su madre le habló alguna vez de esta empresa de Matano en España con Francesco Meloni?

Yo no sé nada de la empresa en España y mi madre tampoco recuerda nada de eso. Y confirmo que no he tenido ninguna relación con mi padre desde que era una niña, ni mi madre desde entonces.

Lo que sí sé es que al mismo tiempo mi madre tenía una relación con el señor Matano, hubo un intento de acercamiento entre mi hermana Arianna y yo y una de nuestras dos medias hermanas por parte de padre, Barbara. Arianna le presentó a Barbara al señor Matano, quien la contrató en su despacho.

Dado que mis dos medias hermanas, a diferencia de nosotras, siempre mantuvieron la relación con su padre, es plausible que Barbara creara el contacto entre el señor Matano y mi padre. Cuando la relación de mi madre con el señor Matano ya había terminado, la relación con nuestras hermanastras se rompió y no he vuelto a tener ningún contacto con ellas.

¿Es usted pariente de Barbara Meloni y Simona Meloni? La primera vive en Roma, la segunda en Madrid. ¿Ambas son accionistas en la empresa española con Francesco Meloni y Matano?

Barbara y Simona Meloni son, como he dicho, mis hermanastras, por parte de padre. Siempre he tenido muy poca relación con ellas, a excepción del período que he indicado, y esas relaciones se interrumpieron por completo durante unos veinte años, por motivos personales que no creo que deba compartir. Por eso siempre he optado por no mencionarlas. No considero correcto que personas que de hecho no forman parte de mi vida y que no desempeñan ningún papel público salgan a relucir y aparezcan en los periódicos con sus historias personales por mi culpa, es decir, por vuestra espasmódica necesidad de atacarme y echar sombras sobre cualquiera que tenga o haya tenido algo que ver conmigo.

¿Conoce al abogado Romolo Reboa, candidato en las últimas elecciones regionales en apoyo a Rocca [candidato de Hermanos de Italia] como presidente?

Lo conozco de vista, pero nunca he tenido una relación digna de mención con él.

Ahora que he respondido a vuestras preguntas, con la tranquilidad de quien no tiene nada de qué avergonzarse, permítanme una pregunta. En esta investigación –que imagino os costó a vosotros y otros meses de trabajo, uso de recursos y personal– ¿habéis detectado alguna irregularidad en estos hechos de hace 20 años?

¿Hay alguna novedad que ofrecer a los lectores, algo que hubiera hecho la primera ministra que fuera ilegal? ¿Hay algo por lo que merezca la pena poner en la calle la vida personal de mi madre, reabrir viejas heridas, arrojar sombras sobre personas honradas que no son personajes públicos y que no han hecho nada malo? ¿Algo malo, como, por ejemplo, pedir préstamos por cientos de millones de euros que luego se convirtieron en deudas incobrables en un banco que el Estado tuvo que rescatar con el dinero de los ciudadanos?

Porque si no hubo irregularidades, que estoy segura de que no las hay, ¿cuál es el propósito de esta supuesta primicia? Yo se lo diré. Echar barro al ventilador y ponerlo en marcha. Esperando que, salga como salga, algo de barro se pegue. Golpeando a todas las personas que están cerca de mí, que me quieren, una a una, día tras día. Y haciéndome perder la compostura, la lucidez, con la esperanza de que dé algún paso en falso.

Pero eso no sucederá, porque sé exactamente quién soy. Soy una persona honesta y libre, y me he convencido de que esto es lo que os vuelve locos. Porque significa que puedes hacer algo grande en la vida sin tener que comportarte de forma mezquina ni complacer a gente insignificante. Algo que obviamente otros no pueden reivindicar con la misma fuerza.

Superadlo, siempre me veréis caminando con la frente en alto.

Buen trabajo,

Giorgia Meloni

--------------

El valor de investigar

elDiario.es se financia con las cuotas de 60.000 socios y socias que nos apoyan. Gracias a ellos, podemos escribir artículos como éste y que todos los lectores –también quienes no pueden pagar– accedan a nuestra información. Pero te pedimos que pienses por un momento en nuestra situación. A diferencia de otros medios, nosotros no cerramos nuestro periodismo. Y eso hace que nos cueste mucho más que a otros medios convencer a los lectores de la necesidad de pagar.

Si te informas por elDiario.es y crees que nuestro periodismo es importante, y que merece la pena que exista y llegue al mayor número posible de personas, apóyanos. Porque nuestro trabajo es necesario, y porque elDiario.es lo necesita. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.