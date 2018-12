El misterio de los drones del aeropuerto de Londres: nadie los reivindica, nadie sabe cuántos son ni quién está detrás

Unas misteriosas apariciones de drones han cerrado y colapsado el aeropuerto de Gatwick en Londres, el segundo más grande de Reino Unido, desde el miércoles por la noche hasta este viernes a las 6.30 de la mañana afectando a unos 120.000 pasajeros que se han visto atrapados en una de las fechas del año con más movimiento de personas.

Durante el periodo que el aeropuerto ha permanecido cerrado se han producido 40 avistamientos de drones cerca de las pistas, pero ni la policía ni el ejército –que ha tenido que ser movilizado ante la gravedad de la situación– han sido capaces de identificar al responsable. Ni siquiera se sabe cuántos drones son. "Unos pocos", es lo único que ha podido decir el ministro de Transporte británico, Chris Grayling. El último avistamiento se produjo el jueves a las 10 de la noche.

"Cada vez que creemos que nos acercamos al operador, el dron desaparece y cuando estudiamos volver a abrir el aeropuerto, el drone reaparece", señaló el jueves el jefe de policía de Sussex y Surrey.

Varias teorías sin mucho fundamento apuntan a algún grupo defensor del medioambiente, algo que las autoridades no descartan. "Es una posibilidad que sea una protesta medioambiental, pero no se sabe. Son solo especulaciones", ha señalado Grayling durante una entrevista con la BBC.

Para algunos, el incidente y cierre del aeropuerto ha sido un "regalo de Navidad anticipado", tal y como lo ha definido un grupo activista local contra el ruido de los aviones y las emisiones.

Decenas de militares, policías y especialistas están apostados en los tejados y alrededores de las pistas de despegue y aterrizaje por si se produce un nuevo avistamiento y para intentar localizar al responsable.

En este sentido, el director del aeropuerto ha reconocido que si una vez que se retire el ejército se producen nuevos avistamientos, habría que volver a cancelar los vuelos. "Mi prioridad número uno es la seguridad de los pasajeros. Si el drone llega y pone en peligro una nave, suspenderíamos las operaciones", ha explicado. "Este es un asunto sin precedentes. No es un problema del aeropuerto de Gatwick, ni siquiera de Reino Unido. Es un asunto internacional", ha añadido.

El sindicato de pilotos ha mostrado su preocupación ante la incertidumbre que este incidente provoca. "Estamos muy preocupados ante el riesgo de choque con un drone. Es posible que los drones entren en el perímetro sin ser detectados o que obstruyan la trayectoria de vuelo fuera de la zona de detección", ha señalado el sindicato en Twitter.

"En términos de motivación hay un amplio abanico de posibilidades, desde un comportamiento criminal de alto nivel hasta individuos intentando ser maliciosos", ha señalado el jefe de policía adjunto Steve Barry en una rueda de prensa celebrada en el aeropuerto.

