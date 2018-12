Reabre el aeropuerto de Londres colapsado por la irrupción de drones sin identificar

Algunos vuelos saldrán hoy del aeropuerto londinense de Gatwick, que permaneció cerrado desde la noche del miércoles por la presencia de dos drones en la pista.

Un portavoz del aeródromo ha señalado que la pista se reabrió sobre las 6.30 hora local y que un "un limitado número de vuelos" operarán hoy en Gatwick, donde la interrupción de la actividad afectó a más de 100.000 pasajeros. Esta previsto que este viernes sea uno de los días con más pasajeros del año por el comienzo de las vacaciones de Navidad.

That beautiful word “DEPARTED” is starting to appear on the deartures board at Gatwick airport again. Feeling for those who are seeing “DELAYED” and “ENQUIRE AIRLINE” for their flights. pic.twitter.com/Kk4NXrPVIe