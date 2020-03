La paciente 31 de Corea del Sur: la enferma por coronavirus que obligó a poner en vigilancia a 1.200 miembros de una secta

Corea del Sur ha conseguido controlar la pandemia de coronavirus en solo una semana, en parte gracias al diagnóstico masivo de su población. A ello han ayudado medidas como la distribución de una app que permitía a los ciudadanos aportar sus datos y gestionar información sobre la enfermedad. En total realizaron más de 200.000 pruebas, que han permitido bajar la tasa de afectados de 813 el 29 de febrero a 114 el 12 de marzo. La situación ya se encuentra normalizada, pero hubo una paciente que disparó todas las alertas: la número 31.

Según publica Reuters, la "supercontagiadora" de Corea del Sur es una mujer de 61 años que asistía habitualmente a la Iglesia de Jesús Shincheonji, un grupo religioso fundado en 1980 que promete la "vida eterna" a sus 250.000 seguidores. Rinden culto a su fundador y presidente, Lee Man-hee, quien asegura que Jesucristo se le apareció como una “brillante figura celestial”. Pero ¿cómo llegó este grupo a convertirse en el epicentro del coronavirus?

La agencia de comunicación citada ha publicado una serie de gráficos sobre la historia de la paciente 31 y su paso por diferentes lugares concurridos en los momentos previos a su diagnóstico. De hecho, el pasado seis de febrero tuvo un pequeño accidente de tráfico en Daegu, al sur del país, al mismo tiempo que seguía acudiendo a la iglesia y permanecía allí durante más de dos horas. Tenía la fiebre alta y los médicos le sugirieron hacerse la prueba del COVID-19, pero la mujer hizo caso omiso a las recomendaciones. Optó por otra cosa: irse con un amigo a una cena buffet en un hotel.

