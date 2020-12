El padre de Boris Johnson pide la nacionalidad francesa

Stanley Johnson, padre del actual primer ministro británico Boris Johnson, ha asegurado a la radio francesa RTL que se encuentra inmerso en un proceso para conseguir la nacionalidad francesa y continuar formando parte de un país miembro de la Unión Europea tras el Brexit, que se formalizó a principios de 2020 y cuyo periodo transitorio acaba este 31 de diciembre.

Las claves del acuerdo agónico del Brexit entre Reino Unido y la Unión Europea

Saber más

"Si lo entiendo bien, soy francés. Mi madre nació en Francia y tanto su madre como su padre eran completamente franceses. Por tanto, lo que reclamo para mí es algo que ya tengo, y me hace muy feliz", ha dicho Johnson en declaraciones a RTL en un perfecto francés.

El padre del premier británico, de 80 años, es un exmilitante del Partido Conservador que fue miembro del Parlamento Europeo entre los años 1979 y 1984. "Estoy seguro de que siempre seré europeo" ha asegurado, añadiendo que "tener lazos con la Unión Europea es muy importante".

Durante el referéndum del Brexit en el año 2016, Stanley Johnson hizo campaña a favor de que el Reino Unido continuara formando parte de la Unión Europea. Eso sí, un año después, en 2017, argumentó que los británicos habían votado y llegaba "el momento de retirarse".

Tras retirarse de la vida política ha escrito varios libros, ha sido columnista de distintos periódicos y tertulias y ha participado en algún reality show en el Reino Unido, como el programa de supervivencia 'I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!', en el que acabó en el séptimo lugar. Durante estos años tampoco ha estado libre de polémicas, la más reciente este mismo julio, cuando en pleno confinamiento subió fotos a Instagram desde Grecia en un momento en el que no se podía viajar, algo que la oposición afeó a su hijo Boris Johnson.

El Reino Unido culminará esta misma noche el proceso para dejar de formar parte de la Unión Europea después de que ayer el Parlamento Británico diera el visto bueno al acuerdo sobre la nueva relación entre las potencias, algo a lo que Boris Johnson ha dedicado la mayor parte de su tiempo como premier. Esto no ha sido razón suficiente para que Stanley Johnson desista en su voluntad de hacerse con un pasaporte francés con el que seguir siendo europeo después del Brexit encabezado por su propio hijo.