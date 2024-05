Varios países árabes y musulmanes esperan que otros sigan el ejemplo de España y reconozcan Palestina

Los ministros de Asuntos Exteriores y primeros ministros de varios países árabes han acudido este miércoles a Madrid para agradecer en persona el reconocimiento ayer del Estado palestino por parte del Gobierno español. Todos han tenido palabras de agradecimiento y también deseos de seguir trabajando juntos para detener la guerra en Gaza y alcanzar una paz justa en Palestina.

En una comparecencia conjunta con el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, han declarado que esperan que otros países sigan el ejemplo de España, cuya decisión de reconocer al Estado palestino ha sido calificada de “correcta”, “valiente”, “histórica”.

Han acudido a Madrid los primeros ministros y ministros de Exteriores de Palestina y Qatar, Mohammad Mustafa y Mohammad bin Abdulrahman Al Thani; y los ministros de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi; de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan Al Saud, y de Turquía, Hakan Fidan; además del secretario general de la Organización de Cooperación Islámica, Hussein Ibrahim Taha, en representación de los países musulmanes.

“Este reconocimiento apoya nuestra determinación para seguir luchando por una paz justa y duradera”, ha afirmado el primer ministro palestino, quien ha agradecido a España de parte del Gobierno del presidente Mahmud Abás y del pueblo palestino.

Por su parte, el diplomático saudí ha agradecido a “España, Irlanda, Noruega y Eslovenia por tomar la decisión correcta en el momento apropiado”, mientras continúa la “catástrofe en Gaza”, donde han fallecido más de 36.000 personas desde el pasado mes de octubre a causa de la brutal ofensiva israelí. “Necesitamos un alto el fuego inmediato, la entrada de ayuda humanitaria y necesitamos esperanza”, ha agregado Bin Farhan.

Albares había informado anteriormente de que Eslovenia reconocerá mañana, jueves, al Estado palestino y deseó que otros países europeos lo hagan siguiendo los pasos de España, Noruega e Irlanda. En total, son 11 las naciones de Europa que lo reconocen hasta el momento, incluidos los últimos tres países que formalizaron este martes la decisión tomada la semana pasada.

“Alto el fuego inmediato”

Todos los representantes árabes y el turco han secundado el llamamiento a un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, así como lo ha hecho Albares, quien ha exigido además el fin de la ofensiva en la localidad de Rafah y el cumplimiento del dictamen de la Corte Penal Internacional (CIJ), que la semana pasada ordenó a Israel que detuviera sus operaciones militares en esa zona.

“La agresión de Gaza debe terminar y debe terminar inmediatamente”, ha dicho el jefe de la diplomacia jordana, quien ha afirmado que “el papel de España es esencial” en este proceso. Además, ha considerado que el paso dado por el Gobierno español vuelve a “ponernos en el camino de la paz”. Ese camino pasa por la creación de dos Estados, uno palestino y otro israelí, que convivan en paz y en seguridad, según la fórmula ampliamente aceptada de los dos Estados, a la que todos los asistentes han hecho referencia.

Safadi ha alertado de que “el futuro de la región no puede ser dejado en manos del Gobierno extremista de Israel”, al mismo tiempo que ha condenado los “ataques sin ética contra el Gobierno y el pueblo de España” por parte de Israel en los pasados días.

Albares no ha hecho declaraciones hoy sobre la tensión diplomática con el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu y ha afirmado que España seguirá “trabajando para la implementación de la solución de los dos Estados, para que se sumen más estados” pero también para “la normalización de las relaciones de los países árabes con Israel”, asunto que no han mencionado sus homólogos. Sólo Jordania reconoce el Estado de Israel entre los países que han acudido a Madrid, aunque sus relaciones no son buenas, sobre todo durante la actual matanza en Gaza.

El ministro de Exteriores turco ha agradecido “a los amigos españoles por esta decisión” y por su “gran contribución a la paz y a la seguridad internacional”. Fidan también ha afirmado que Turquía va a “continuar trabajando sin descanso para la solución de los dos Estados”. Sin embargo, Ankara no reconoce al Estado de Israel y, desde el comienzo del conflicto en Gaza, ha rebajado sus relaciones diplomáticas y comerciales con Israel.