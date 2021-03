Varios países europeos estudian eliminar las restricciones de edad para la vacuna de Oxford/AstraZeneca

Expertos en Francia, Alemania y Bélgica están estudiando un cambio en la política de vacunación para empezar a suministrar la dosis elaborada por Oxford/AstraZeneca a personas mayores.

Aunque la Agencia Europea del Medicamento ha aoribado su uso para todos aquellos mayores de 18 años, varios países han decidido no suministrar la dosis de Oxford a la franja de población de más edad. La razón de esta decisión es que durante las pruebas no fueron lo suficientemente representativas las muestras de población de esas edades, por lo que muchos consideraron que no se tenían garantías suficientes de que el fármaco fuese lo bastante efectivo en edades a partir de 55 años. Alemania, Francia, Bélgica, Polonia, Italia y España son algunos de los países que no utilizan el preparado de AstraZeneca en los más mayores.

El director de la comisión de vacunación en Alemania, Thomas Mertens, declaró a la cadena ZDF que "muy pronto" habrá "una recomendación actualizada" y "reajustes" en materia de edad. Actualmente Alemania no recomienda el uso de la dosis de Oxford/AstraZeneca a mayores de 65.

"Nunca criticamos la vacuna... solo que la información para el grupo de más de 65 años no era buena o adecuada", explicó Mertens, que añadió que la visión sobre esta vacuna ha mejorado gracias a la llegada de "nuevos datos". Un reciente estudio elaborado en Escocia –todavía tiene que ser revisado por pares– muestra una alta efectividad en las personas mayores.

Francia también ha abierto la puerta a comenzar a usar la vacuna de Oxford/AstraZeneca en personas mayores. Alain Fischer, director del consejo de orientación en la estrategia de vacunación, dijo la semana pasada que los nuevos datos sugieren que la vacuna "es eficaz en personas de más de 65", asegurando que el país revisaría sus recomendaciones.

"Si los resultados se confirman, es una noticia excelente porque se podría proponer y recomendar la vacuna a las personas de entre 65 y 74 años". En enero, en unas declaraciones muy criticadas, el presidente Emmanuel Macron calificó la vacuna de Oxford/AstraZeneca como "casi ineficaz" para personas mayores.

En Bélgica las autoridades también estudian eliminar las restricciones de edad sobre la dosis de Oxford tras las críticas recibidas por el lento proceso de vacunación en el país. "Si podemos poner la vacuna de AstraZeneca a todo el mundo, nuestra campaña puede ser más simple y más directa", ha señalado el ministro de Sanidad, Frank Vandenbroucke.