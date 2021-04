El Parlamento Europeo retira la inmunidad a un dirigente del grupo neonazi Amanecer Dorado condenado a 13 años por formar una banda criminal

La Justicia griega condenó a 13 años de cárcel a la cúpula del grupo neonazi Amanecer Dorado por formar una banda criminal. La sentencia, de octubre pasado, fijaba 13 años de cárcel para el líder de la formación, Nikolaos Mijaloliakos, y para cinco de los seis restantes miembros de la cúpula, entre ellos el eurodiputado Yannis Lagós. Al sexto, Artemis Matheópulos, le impuso diez años. Además, la sentencia añadía entre seis meses y un año de cárcel por posesión de armas para cinco de los siete dirigentes, entre ellos Mijaloliakos y Lagós.

El Tribunal también condenaba a cadena perpetua al asesino del rapero antifascista Pavlos Fyssas, Yorgos Rupakiás, cuyo caso desencadenó el juicio. Además, le impuso diez años por unirse a una organización criminal. Los jueces dictaron igualmente penas de entre 5 y 7 años de prisión para los restantes 11 exdiputados y para 41 convictos oscilaron entre varios meses y ocho años.

"Esta es la justicia griega. Perra y esclava del sistema. Estoy muy contento de luchar contra vosotros. Ni un paso atrás. Grecia para los griegos cristianos. Continúo con más determinación", comentó Lagós en las redes sociales tras oír el veredicto.

¿Y qué hizo Lagós? Protegerse con la inmunidad de eurodiputado, que este martes el Parlamento Europeo ha levantado por una amplísima mayoría: 658 votos a favor, 25 en contra y 10 abstenciones, lo cual implica que el griego pierde la protección que le confiere este cargo, aunque no deja de ser eurodiputado.A partir de ahora, Grecia podrá emitir una orden europea de arresto para que Bélgica decida si le entrega de vuelta a su país.

El eurodiputado no pertenece a ninguno de los grupos del Parlamento Europeo (está en los No Inscritos), y es el único miembro de la cúpula del grupo neonazi que todavía posee un cargo institucional. Se distanció de Amanecer Dorado tras el fracaso del partido en las elecciones generales de 2019, en las que se quedó fuera del Parlamento al no superar el 3% de los votos, y fundó una nueva formación: Conciencia Nacional Popular.

Amanecer Dorado fue creado a comienzos de la década de 1980 por Nikolaos Mijaloliakos, y se convirtió durante en el colectivo más violento de la extrema derecha griega. Su ascenso la convirtió en tercera fuerza política, con el 7 % de los votos, coincidiendo con la quiebra de Grecia y su entrada en los programas de rescate, recortes y los hombres de negro.