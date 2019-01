El presidente de la Eurocámara, antes del debate sobre Venezuela: "He hablado con el presidente Guaidó por teléfono para darle nuestro apoyo"

El Parlamento Europeo debatirá este miércoles por la tarde sobre Venezuela, y se manifestará sobre el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente del país a iniciativa del Partido Popular Europeo.

Pero el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, dirigente de Forza Italia –el partido de Silvio Berlusconi– y miembro del Partido Popular Europeo ya se ha expresado en la apertura de la sesión: "He hablado por teléfono con el presidente Guaidó por teléfono para darle nuestro apoyo".

"El presidente Guaidó se declaró presidente interino", ha explicado Tajani, "si la situación no cambia en Venezuela, se agravará todo con consecuencias desastrosas para toda la región. El Parlamento Europeo no puede quedar callado. He hablado con el presidente Guaidó para darle nuestro apoyo. Nosotros hemos sido los primeros en pedir sanciones contra el régimen, y aunque a algunos países solo les interesa el petróleo, a nosotros la gente".

Ante esta última afirmación, un eurodiputado ha replicado con risas desde su escaño, a lo que ha respondido Tajani: "Risus abundat in ore stultorum [la risa es frecuente en la boca de los tontos]. Busque en el diccionario lo que significa".

"No debemos pensar solo en una solución pacífica, también en la reconstrucción del país. Venezuela va a necesitar ayuda en inversiones", ha proseguido Tajani: "Frente a acontecimientos históricos, tenemos que estar con la libertad y los derechos humanos y no con la opresión".

El vicepresidente del grupo popular, Esteban González Pons, ha tomado la palabra para, también, expresar su apoyo a Guaidó: "Me gustaría en primer lugar comunicar a la Cámara que nos acompaña Francisco Sucre, número dos del Gobierno legítimo de Venezuela [vicepresidente de la Asamblea Nacional]; también Antonio Ledezma, alcalde de Caracas. No queda más que celebrar un debate hoy y votar una resolución [el jueves]".