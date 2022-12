Un programa de televisión de Qatar se burla de Alemania imitando su gesto de protesta tras su eliminación del Mundial

La selección de Alemania cayó eliminada este jueves en la fase de grupos del Mundial de Qatar, sumando dos fracasos consecutivos en las competiciones de este nivel. Un programa de una televisión deportiva de Qatar, Alkass one, aprovechó esa situación para mofarse del gesto de protesta que hizo el equipo alemán contra la censura en su primer partido y les dijeron adiós con una mano mientras con la otra se tapaban la boca.

محللين برنامج المجلس بعد خروج ألمانيا 😂 pic.twitter.com/M87KeE5Htz — شؤون قطرنا 🇶🇦 (@Qattar_Affairs) 2 de diciembre de 2022

Los jugadores de la selección de fútbol de Alemania protestaron en su primer partido, el pasado 23 de noviembre, contra las violaciones de derechos humanos en Qatar. Después de que la FIFA decidiese sancionar a quienes mostraran brazaletes con la bandera LGTBI en el terreno de juego, como pretendía hacer Alemania junto a otras selecciones europeas, los futbolistas optaron por taparse la boca durante la foto previa al inicio del partido contra Japón, que perdieron.

“Los derechos humanos no son negociables. Eso debería ser evidente, pero desgraciadamente todavía no lo es. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Prohibirlo es como taparnos la boca. Mantenemos nuestra postura [sobre llevar el brazalete LGTBI]”, escribió la selección en su perfil de Twitter para explicar la acción de los futbolistas.

Un día antes del comienzo del torneo, la FIFA anunció que los jugadores que lucieran el brazalete One Love con los colores arcoíris podrían recibir una tarjeta amarilla como sanción, además de una multa económica. Las selecciones de Bélgica, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Suiza, Inglaterra y Gales anunciaron tras esa decisión que sus futbolistas no llevarían finalmente el brazalete con la bandera arcoíris durante los partidos para no perjudicar el desempeño de sus selecciones el torneo.