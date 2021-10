"Queda mucho por hacer": la respuesta del Gobierno de Boris Johnson a la oferta de Bruselas para salvar el Brexit

El acuerdo del Brexit se firmó en octubre de 2019. Reino Unido salió de la UE el 31 de enero de 2020. El 24 de diciembre de 2020 se firmó el acuerdo comercial de relación futura. Y este 14 de octubre de 2021 Reino Unido responde que "queda mucho por hacer" a la oferta de Bruselas para salvar el Brexit y evitar una guerra comercial tras el órdago de Boris Johnson.

Boris Johnson da por muerto el acuerdo del Brexit que él mismo firmó

El Gobierno británico lleva desde febrero prorrogando unilateralmente las moratorias para no cumplir con el protocolo de Irlanda del Norte, el que permite que haya una frontera invisible entre las dos irlandas en virtud del Acuerdo de Viernes Santo. Pero eso implica controles aduaneros entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña. Y el Gobierno británico, que pidió ese acuerdo, ahora no le gusta, y amenaza con no cumplirlo, además de plantear una reivindicación imposible de cumplir para la Unión Europea: que desaparezca la tutela del Tribunal de Justicia de la UE sobre Irlanda del Norte.

¿Y por qué la UE no puede aceptar eso, que ya está firmado en 2019 y no ha salido como reivindicación británica hasta este verano? Porque si Irlanda del Norte está en el mercado único europeo, que se rige por las leyes europeas, no puede salirse del Tribunal de Justicia de la UE para las disputas que tengan que ver sobre esos asuntos.

Así, la Unión Europea presentó este miércoles una contraoferta al órdago británico, que daba por muerto el acuerdo del Brexit. Y la contraoferta consiste en una suavización considerable de los controles aduaneros, que debe ir de la mano de mayores controles y etiquetados previos a las aduanas.

¿Y qué ha respondido el Gobierno de Boris Johnson? Que no es suficiente.

“Valoramos el esfuerzo considerable realizado por el vicepresidente [de la Comisión Europea Maros] Sefcovic y por su equipo para abordar los problemas que han surgido en el Protocolo [de Irlanda del Norte]", explican fuentes de Downing Street: "Estamos estudiando las propuestas de forma positiva y constructiva. Nuestros funcionarios están trabajando en estrecha colaboración con sus homólogos de la UE para comprender los detalles".

Y añade: "Sin embargo, está claro que todavía hay una brecha sustancial entre nuestras dos posiciones. En consecuencia, queda mucho trabajo por hacer. Tanto nosotros como la UE tenemos propuestas sobre la mesa. Necesitamos discutirlas intensamente en los próximos días para ver si se pueden salvar las distancias y se puede encontrar una solución que ofrezca el cambio significativo necesario. Lord [David] Frost [ministro británico para el Brexit] se reunirá mañana [por el viernes] con el vicepresidente Sefcovic en Bruselas para comenzar este proceso".

En efecto, Frost y Sefcovic almorzarán en Bruselas y, a partir de ahí, se sucederá el trabajo técnico para buscar el acercamiento entre las dos posiciones que, a día de hoy y como reconocen los británicos, están separadas por "una brecha sustancial".