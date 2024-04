Reza Zabib: “Hemos pasado de dobles estándares a nuevos estándares. Todo vale”

El embajador de la República Islámica de Irán en España, Reza Zabib, se muestra satisfecho con y confiado en que el ataque de su país contra Israel del pasado fin de semana –en el que lanzó cientos de misiles y drones, que no causaron víctimas mortales– fue la respuesta acertada y necesaria al bombardeo sobre el consulado iraní en Damasco del día 1 de abril, que dejó 13 fallecidos, incluidos siete miembros de la Guardia Revolucionaria.

Zabib recibe a elDiario.es en su despacho de la Embajada iraní en Madrid: encima de la mesa, se puede ver una fotografía del difunto general Qasem Soleimani, asesinado por Estados Unidos en un bombardeo en Bagdad a principios de 2020. La de esta semana es la mayor escalada de la tensión que Irán protagoniza desde aquel ataque selectivo, al que Teherán respondió atacando bases militares iraquíes donde había tropas estadounidenses desplegadas.

A pesar de que son días ajetreados para el embajador, habla con calma y serenidad, y se detiene en cada detalle, tanto dialéctico como fáctico. No tiene prisa por acabar la entrevista ni rechaza ninguna pregunta, sólo matiza que el de Irán no fue un “ataque” sino una “respuesta”. No se refiere en ningún momento a Israel por su nombre porque Teherán no reconoce el Estado judío y, desde el establecimiento de la República Islámica en 1979, ambos están enemistados y enfrentados.

¿Qué opina de las nuevas sanciones que la Unión Europea y Estados Unidos planean imponer a Irán?

Las sanciones no son un fenómeno nuevo para nosotros. Hemos vivido bajo las sanciones durante al menos 45 años y ¿cuál es el resultado? Si vas hoy a Irán, te encontrarás con que la vida sigue; si vas a todos y cada uno de los rincones de este enorme país, no hay escasez de ningún tipo. No tiene ningún sentido pensar en las sanciones, porque no son efectivas.

Y todo el mundo pudo ver durante el fin de semana lo que hemos conseguido gracias a las sanciones: capacidades militares. Hemos estado 45 años bajos unas sanciones absolutas, pero todo el mundo vio su resultado. Tenemos lo mejor, gracias a las sanciones. Y no estamos preocupados por este tipo de tratamiento [hacia Irán].

¿Por qué cree que la UE y EEUU no plantearon sanciones contra Israel por el ataque contra el consulado iraní en Damasco del 1 de abril?

Nuestra Embajada en Damasco fue atacada con siete misiles. La fuente [de los proyectiles] es clara, pero se abstuvieron de imponer sanciones. Incluso, se abstuvieron de condenarlo. Bloquearon cualquier resolución del Consejo de Seguridad. Sin embargo, cuando vieron la reacción [a ese ataque] se apresuraron a condenarlo y a impulsar sanciones.

Antes, la gente hablaba de dobles estándares que, sin duda, menoscaban las relaciones internacionales basadas en las normas y menoscaban la credibilidad de esos países. Ahora, parece que estamos en un nuevo entorno en el que hemos pasado de los dobles estándares a los nuevos estándares. Todo vale.

Es una situación caótica. Si la gente está dispuesta a dar la bienvenida y a pasar a esta situación, entonces tienen que predecir que habrá un precio [que pagar]. O todos tenemos seguridad y nos beneficiamos de la prosperidad, o todos salimos perdiendo. Nosotros preferimos que todo el mundo disfrute de la paz, la seguridad y la prosperidad.

¿Cree que se puede alcanzar la paz, estabilidad y prosperidad con un ataque como el que Irán lanzó contra Israel?

Estamos a favor de resolver los problemas a través de la negociación y el diálogo, pero si lo hacemos [de esa forma], entonces pacta sunt servanda. El acuerdo debe ser respetado. Pero si la situación no se basa en la ley internacional y las instalaciones diplomáticas pueden ser atacadas con siete misiles [lanzados] desde un cazabombardero F-35, no vamos a dar las gracias. Vamos a responder de la misma manera. Y hemos demostrado que tenemos las capacidades.

¿Por qué Irán decidió responder a Israel de forma menos letal?

En los pasados dos o tres años y, específicamente, durante el actual genocidio en Gaza, hemos intentado ejercer la máxima contención por la paz y la estabilidad en la región. Durante estos seis meses de genocidio en Gaza hemos perdido más de 15 asesores militares en Siria, todo fueron asesinados por el régimen sionista. Pero una vez y otra, y otra, hemos intentado mantener la calma.

Parece que esto ha llevado al régimen sionista y a los que lo apoyan a hacer un error de cálculo. Llegamos a un punto en el que, no sólo nuestros asesores militares, sino una legación diplomática reconocida por la ley internacional fue atacada.

Antes de pensar en nuestro propio interés nacional, actuamos para apoyar el principio de la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas en el interés de todos, porque no había garantías de que una embajada de otro país no fuera a ser blanco de un ataque militar. Decidimos reaccionar, pero decidimos hacerlo con una operación muy limitada, bien calibrada y bien dirigida. Y es por eso que no ha habido ni una sola víctima civil.

¿Cree que Israel lanzará un contraataque?

Según la lógica, no. Según el pensamiento militar, siempre estamos preparados. Siempre hemos estado preparados porque conocemos la naturaleza bárbara de este régimen. Hemos escuchado a sus aliados presionarle, una y otra vez, para que pare, pero para nosotros es previsible [un contraataque].

¿Cree que el Gobierno israelí quiere arrastrar a Irán a un conflicto más amplio?

El régimen sionista ocupante está haciendo frente a un nuevo fenómeno y ese fenómeno es el interés personal e individual del [primer ministro] Benjamín Netanyahu. No estoy seguro de que un conflicto más amplio beneficie al régimen sionista, pero estoy totalmente seguro de que beneficiaría a Netanyahu, que ha tomado como rehenes a los que apoyan a Israel y al propio régimen sionista. Él ha intentado arrastrarnos y es por su propio beneficio, porque tanto él como los demás están seguros de que cuando termine la actual crisis, el genocidio en Gaza, él va a caer y, muy probablemente, será llevado ante la Justicia.

Después del ataque de Irán, Netanyahu ha conseguido desviar la atención de Gaza y recuperar gran parte del apoyo del que gozaba. ¿Le ha beneficiado su ataque?

La importancia estratégica de nuestra respuesta va mucho más allá de Netanyahu. El apoyo de EEUU y, en general, el apoyo occidental a este régimen está asegurado, en cualquier circunstancia. Y, en el caso de Netanyahu, lamentablemente ha demostrado que es capaz de secuestrar el interés nacional de los actores occidentales; así que, con o sin nuestra respuesta, no tiene problemas en conseguir el apoyo.

Para nosotros y para la paz en la región era importante restablecer el equilibro de seguridad y creemos que lo hemos hecho de forma exitosa, a favor de la paz y de la estabilidad. Hemos alcanzado el equilibrio, pero todo puede pasar. Este señor o este régimen pueden hacer otra temeridad, estoy preocupado por ello.

¿Por qué Irán ha sido de los países que más han defendido a los palestinos en Gaza, incluso más que los Estados árabes “hermanos”?

Porque pensamos en la paz y la estabilidad de la región. La historia nos dice que la paz debe pasar por la justicia. Es imposible pensar en la paz y en la estabilidad sin justicia. Y la justicia es que el pueblo palestino ejerza su derecho inherente –y quiero subrayar inherente– a la autodeterminación. Y esto es lo que nos dice la historia de los pasados 75 años de ocupación [de Palestina].

Durante la ocupación nazi, ¿qué nación europea aceptó la ocupación? Ninguna, nunca. Es bastante claro, los palestinos están haciendo lo que todas las naciones orgullosas han hecho a lo largo de la historia.

Tenemos una responsabilidad moral, no sólo Irán, todo el mundo. Todos los que están a favor de la paz duradera y la estabilidad; todos los que están a favor de las relaciones internacionales basadas en normas; todos los que están a favor de los principios de la ley internacional.

Insistimos en el derecho a la resistencia porque es un derecho que otorga la ley internacional, no Irán ni nadie más. La ley internacional habla del derecho inherente a la autodeterminación pero, si es imposible [ejercerlo], la resistencia es el derecho que tiene cualquier pueblo ocupado. Y esta es la situación existente.

Desde 1917, desde la declaración Balfour hasta ahora, el problema es que otros están intentando imponer a los palestinos una solución ignorando su derecho inherente a la autodeterminación. Nosotros estamos a favor de un referéndum democrático y libre para la población indígena de Palestina –no importa si son judíos, cristianos o musulmanes–, bajo la supervisión de la comunidad internacional, para que ejerzan su derecho inherente a la autodeterminación. Cualquiera que sea el resultado, todo el mundo, Irán incluido, debe apoyarlo y nosotros lo haremos.