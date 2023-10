El Ejército israelí descarta una “infiltración” de drones enemigos tras saltar las alarmas en varias comunidades del norte

El Ejército israelí ha descartado una infiltración de drones enemigos en el norte poco después de anunciar una posible “infiltración en el espacio aéreo desde Líbano”. Las alarmas han sonado en toda la zona norte fronteriza con Líbano, desde donde opera la milicia chií Hizbulá. La radio de las Fuerzas Armadas de Israel, GLZ, había señalado que se trataba aproximadamente de 15 drones.

Las autoridades habían ordenado a los residentes de las comunidades en la frontera con Líbano y Siria que entren en sus refugios y que cierren puertas y ventanas. El Ejército no ha identificado ningún impacto ni ningún herido y está revisando la zona

Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense, asegura que no le extrañaría nada que Hizbulá se sumase de alguna manera a la guerra actual. “Ese es el principal temor de Israel, porque saben que Hizbulá se ha rearmado y cuenta con tecnología de la que no disponía en la guerra de 2008. Por eso están enviando buena parte de sus fuerzas hacia el norte de Israel, para tratar de disuadirles de que abran otro frente. Pero si la cosa se pone fea, que se va a poner, no dudarán en involucrarse”.

“Netanyahu debe saber que esta batalla no es solo una batalla de la gente de Gaza y Cisjordania, sino que la responsabilidad de todo nuestro pueblo en la nación islámica y árabe exige no ser neutral. Y nosotros no los somos”, señalaba el domingo Hashem Safi Al Din, director del Consejo Ejecutivo de la milicia libanesa, considerada –como Hamás– grupo terrorista. “La resistencia ha enviado un saludo esta mañana a la resistencia palestina y decimos que este mensaje debe ser considerado con cuidado por los israelíes”.

Desde el brutal ataque de Hamás lanzado el pasado sábado, los enfrentamientos en el norte han aumentado, con varios episodios de fuego cruzado, lanzamiento de cohetes e incluso bombardeos israelíes en territorio libanés. Varios militantes de Hizbulá han fallecido estos días.