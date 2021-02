Un desertor norcoreano pasa seis horas caminando por la frontera con Corea del Sur sin ser detectado

El Ejército de Corea del Sur está recibiendo críticas por fallos de seguridad en su frontera con Corea del Norte, famosa por el nivel de vigilancia. Un hombre norcoreano logró cruzar la frontera la semana pasada a pesar de haber sido detectado varias veces por las cámaras de vigilancia, según ha informado la agencia de noticias Yonhap.

Según la investigación, se cree que el hombre nadó hacia Corea del Sur con un traje de neopreno y aletas durante la noche del 16 de febrero. Allí evadió su captura durante más de seis horas.

Al llegar a la costa de Corea del Sur ocultó su neopreno y aletas y pasó a través de un conducto de desagüe por la zona desmilitarizada. Después pudo recorrer alrededor de cinco kilómetros sin ser detectado.

Finalmente, fue detenido después de que un equipo de vigilancia lo detectara dentro de una zona restringida cerca de la ciudad de Goseong, en el extremo oriental de la zona desmilitarizada, una franja de tierra de 248 kilómetros de largo sembrada de minas que separa a las dos Coreas desde el final de la guerra de 1950-53. El hombre ha expresado su deseo de desertar.

Cuando comenzó la persecución, que duró tres horas, el hombre ya había sido captado cinco veces por las cámaras de vigilancia de la costa. Las alarmas se activaron hasta en dos ocasiones, pero los soldados no se percataron de los avisos y no actuaron. Además, tres cámaras de la valla cercanas a un puesto militar de primera línea no activaron la alarma.

El Estado Mayor Conjunto (JCS, por sus siglas en inglés) surcoreano ha dicho este martes que los soldados de guardia no lograron cumplir los procedimientos debidos y no detectaron al hombre no identificado.

Según el comunicado recogido por Yonhap, el soldado encargado de monitorizar el equipo de vigilancia costera se encontraba poniendo a punto el sistema informático en aquel momento y pensó que las señales de advertencia eran errores del sistema, mientras que el otro soldado estaba manteniendo una llamada telefónica relacionada con su trabajo con otro miembro de la base. Además, el conducto de desagüe por el que pasó el norcoreano tampoco había sido revisado, ya que el Ejército ni siquiera tenía conocimiento de su existencia.

Tras darse a conocer la noticia, el ejército de Corea del Sur se ha vuelto a enfrentar a las críticas por los fallos de seguridad. En noviembre, un civil norcoreano fue capturado horas después de cruzar la frontera tras saltar sobre las cercas de alambre de púas, en Goseong, en un presunto intento de deserción.

A fecha de 2019, más de 33.000 norcoreanos desertaron a Corea del Sur, según datos del Ministerio de Unificación del gobierno surcoreano. La gran mayoría escapa a través de la extensa frontera de Corea del Norte con China y llega al Sur a través de un tercer país, a menudo Tailandia.