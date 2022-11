La ola republicana que no fue: lecciones de los primeros resultados de las elecciones legislativas de EEUU

El mero hecho de que haya tantas incógnitas en la mañana siguiente al día de las elecciones es señal de que la noche no transcurrió como muchos esperaban. Los republicanos aún no han tomado el control del Senado o la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y, si lo hacen, no será por un gran margen. El resultado final no será la victoria aplastante republicana que temían los demócratas ni la gran sorpresa que esperaban los demócratas.

Donald Trump sale herido de las elecciones de EEUU

Pero no habrá mucho tiempo para la conmiseración o la celebración. Ambos partidos tendrán que reagruparse rápidamente antes de las elecciones presidenciales de 2024 y hacer un balance de las lecciones aprendidas de estas elecciones intermedias. Estas son algunas de las conclusiones que ya se están aclarando este miércoles:

Elige a tus amigos con cuidado

A los candidatos que confiaron en el poder de asociación con el presidente Trump no les fue bien. JD Vance, el candidato respaldado por Trump en Ohio, ganó su elección, pero fue uno de los pocos que lo hicieron. En Michigan, Tudor Dixon, respaldado por Trump, perdió, mientras que en Pensilvania, los candidatos republicanos que contaban con el apoyo de Trump perdieron tanto la Cámara como el Senado. Y en Florida, el gobernador Ron DeSantis ganó por un amplio margen manteniendo la distancia con Trump, quien recientemente lo apodó “Ron DeSanctimonious” (un juego de palabras entre su nombre y el término “mojigato”).

Cuando se enfrentaban a candidatos que no les gustaban, en lugar de taparse la nariz, los votantes se mostraron dispuestos a dividir su papeleta. Esto sucedió en Georgia, donde el candidato del tercer partido al Senado, Chase Oliver, logró el 2% de los votos, lo que hace probable una segunda vuelta el 6 de diciembre entre el senador demócrata Raphael Warnock y el rival republicano Herschel Walker, ya que en este estado se necesita el 50% de los votos para ser elegido.

No quites los derechos a las personas

Wisconsin muestra la forma en que la política nacional puede desarrollarse regionalmente. En lugares como Nueva York, donde es mucho menos probable que los votantes teman perder el acceso al aborto, el tema sigue siendo ideológicamente poderoso pero menos persuasivo a nivel práctico. Pero en Wisconsin, una prohibición de hace 173 años entró en vigor en junio y, desde entonces, el acceso al aborto se ha visto severamente limitado en el estado.

Allí, los demócratas aseguraron una estrecha victoria gracias a una campaña que enfatizó la importancia del derecho al aborto en el estado. El registro de votantes entre las mujeres aumentó y las encuestas sugirieron que los jóvenes participaron en números récord.

Los partidos son diferentes en comparación con hace cuatro años

Hubo algunas victorias históricas para grupos infrarrepresentados. En Maryland, Wes Moore se convirtió en el primer gobernador negro del estado. Maxwell Frost, un conductor de Uber a tiempo parcial de 25 años y representante demócrata en Florida se convirtió en el primer miembro de la generación Z en ser elegido para el Congreso. James Roesener fue elegido para el parlamento de New Hampshire, convirtiéndose en el primer hombre abiertamente transgénero en ganar unas elecciones legislativas estatales, y Maura Healey, de Massachusetts, se convirtió en la primera gobernadora abiertamente lesbiana del país.

No se trata solo de los demócratas

Los republicanos tenían muchos candidatos de minorías tanto para la Cámara como para el Senado como parte de la estrategia a largo plazo del partido para asegurar una base de votantes más sostenible. Y la estrategia parece estar funcionando. A principios de esta semana, una encuesta del Wall Street Journal mostró que los votantes negros e hispanos estaban girando más hacia los candidatos republicanos.

Los votantes también son consumidores

Durante meses, las encuestas han mostrado consistentemente que la economía era una de las principales preocupaciones de los votantes, muchos de los cuales se han visto afectados por los altos precios del alquiler, las hipotecas, la gasolina y los alimentos (en resumen, casi todo). Las encuestas a pie de urna sugieren que la economía continuó dominando el día de la votación: casi un tercio de los votantes dijeron que la inflación determinó su voto para la Cámara más que cualquier otro tema.

Dado que los pronósticos económicos parecen sombríos para los próximos meses, e incluso posiblemente para los próximos años, los demócratas deberán trabajar duro para refinar sus mensajes económicos antes de las elecciones presidenciales de 2024. Pero de momento muchos demócratas simplemente respirarán aliviados por la ola de los republicanos que no se materializó.