Ucrania investiga una nueva trama de corrupción en la compra de armas por 36 millones de euros

El Ministerio de Defensa ucraniano ha recuperado 1.500 millones de grivnas (más de 36 millones de euros al cambio actual) que se habían transferido a un intermediario para la compra a sobreprecio de munición para artillería, en el marco de los esfuerzos de Kiev por poner coto a la corrupción en las adquisiciones para el Ejército.

Así lo ha explicado el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umérov, en una nota publicada en sus redes sociales en la que hace balance de las últimas acciones contra estas prácticas negligentes o corruptas sobre las que han advertido repetidamente aliados de Kiev como Estados Unidos. Umérov hace referencia, además, a otro caso en el que el Ministerio de Defensa ganó en los tribunales a una empresa ucraniana de armamento que no había entregado las minas explosivas que debía suministrar al Ejército, en un contrato por un valor de 1.500 millones de grivnas (más de 36 millones de euros).

Entre las acciones contra la corrupción llevadas a cabo durante la semana pasada, el ministro ucraniano menciona los cargos que se han presentado contra varios mandos de Defensa por la adquisición irregular de munición para morteros, por valor de 1.500 millones de grivnas.

Umérov ha señalado que su Ministerio realiza “inspecciones no planeadas en los almacenes” de las unidades militares en busca de posibles fraudes o casos en los que no se ha entregado el material pactado. “Hemos descubierto que no se suministró comida por valor de más de 50 millones de grivnas (más de 1,2 millones de euros)”, dice Umérov en la nota sobre otra de las irregularidades encontradas. Estas investigaciones han llevado al Ministerio a “cambiar de proveedores en algunas unidades militares”, cuenta el ministro.

Este sábado, el servicio de seguridad ucraniano (SBU) anunció que había descubierto una trama de corrupción en la compra de armas por parte del Ejército del país por un total de 1.500 millones de grivnas. El SBU declaró que una investigación había “desenmascarado a funcionarios del Ministerio de Defensa y directivos del proveedor de armas Lviv Arsenal, que robaron casi 1.500 millones de grivnas en la compra de proyectiles”.

“Según la investigación, en la malversación están implicados antiguos y actuales altos funcionarios del Ministerio de Defensa y directivos de empresas afiliadas”, dice el comunicado. La malversación, según la investigación, supuso la compra de 100.000 granadas de mortero para el Ejército. Según el SBU, en agosto de 2022, seis meses después del inicio de la guerra, se firmó un contrato con Lviv Arsenal para la adquisición de los proyectiles y se efectuó el pago.

Cinco personas han recibido “notificaciones de sospecha”, la primera fase de un procedimiento judicial ucraniano: un alto cargo del Ministerio de Defensa y su predecesor, el director y el director de ventas de Lviv Arsenal, así como el representante de una empresa extranjera, según el SBU. Uno de ellos fue detenido cuando intentaba cruzar la frontera ucraniana.

Umérov fue nombrado en el cargo en septiembre del año pasado en sustitución de Oleksí Réznikov, que dejó el puesto después de que se conocieran varios escándalos de corrupción en la adquisición de suministros para el Ejército. Una de las prioridades declaradas de Umérov es fomentar la transparencia y acabar con este tipo de irregularidades. La corrupción sigue siendo un problema importante en el país mientras Ucrania presiona en su intento de ingresar en la Unión Europea.

En una carta enviada a las autoridades ucranianas poco después del nombramiento de Umérov, la Casa Blanca exigía a Kiev medidas urgentes para acabar con la corrupción en el Ejército como condición para seguir enviando ayuda militar a Ucrania.