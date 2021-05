La UE, sin Hungría, pide "una solución política real como única manera de alcanzar la paz" entre Israel y Palestina

"Es el peor momento desde 2014", ha afirmado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, al término de un consejo informal de ministros de Exteriores de la UE celebrado por videoconferencia y de forma urgente para responder a los acontecimientos en Oriente Próximo. "Consideré necesario convocar esta reunión porque la situación es muy mala, muchos Estados han tomado posición y hay que coordinar la respuesta", ha dicho Borrell, quien ha reconocido que, de los 27, sólo Hungría, el país más afín al Gobierno de Israel, se ha descolgado.

"El texto reconoce que la prioridad es el cese de la violencia y la aplicación de un alto el fuego para proteger a los civiles y el acceso humanitario a la franja de Gaza", ha leído Borrell: "Lo segundo es considerar que la violencia ha dejado un gran número de civiles muertos, mujeres y niños, y eso es inaceptable".

La declaración también incluye la condena de "los ataques de Hamás sobre el territorio de Israel". Así mismo, los 26 ministros de la UE afirman: "Apoyamos el derecho de Israel a defenderse, pero tiene que hacerse de manera proporcional y respetando la ley internacional humanitaria". A Israel también se le llama a no proseguir con los desahucios y desalojos de la población en los territorios ocupados.

"Apoyamos el derecho de defensa de Israel, pero también la seguridad para Palestina", ha dicho Borrell: "Se requiere una solución política verdadera que pueda traer la paz. Debemos restaurar un horizonte político, explorando, mejorando las condiciones de vida de la gente, y relanzar el proceso de paz, que ha estado congelado mucho tiempo".

En este sentido, la UE considera que "las elecciones palestinas son una prioridad" y pide "a todos que faciliten el proceso", y expresa su compromiso por un proceso de paz de la mano de "la administración de EEUU y también del cuarteto [Naciones Unidas, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea]".

"No quiero presentarles lo que ha ocurrido como si todos hubieran tenido el mismo sentido general de la discusión", ha reconocido Borrell sobre las divisiones en la UE sobre cómo abordar la crisis: "Ha habido un país, el mismo que dificultó que hubiera un acuerdo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es Hungría, que no ha apoyado el texto. El sentido general de la discusión es el que contienen estos apartados. Me cuesta entender cómo no se puede estar de acuerdo con ellos".

El jefe de la diplomacia europea ha querido destacar que "una de las cosas más novedosas de estas conclusiones es restaurar un horizonte político. Insistimos en la idea de que el statu quo no es una opción. Sin paz, no hay seguridad. En el pasado hemos visto muchas veces volver a la violencia, destruir Gaza, reconstruir Gaza... Necesitamos una solución política real como única manera de alcanzar la paz. Debemos reconstruir la paz".

"La comunidad internacional ha mirado a otro lado, pero el conflicto no se resuelve solo. Para una solución debemos comprometernos en buscar una solución, revivir el cuarteto y la UE. Es muy importante. Estoy contento de que una mayoría ha apoyado esta aproximación", ha dicho Borrell.