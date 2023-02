La UE impone nuevas sanciones a Irán por la represión en las protestas

Más sanciones al régimen iraní por la represión en las protestas. La UE ha impuesto nuevos castigos a 32 personas y dos entidades por la vulneración de los derechos humanos en ese país. Entre ellos se encuentran miembros del Gobierno, responsables de la Guardia Revolucionaria, parlamentarios, jueces y fiscales así como directores de cárceles del país. En total, el listado de sancionados de Irán por parte de la UE asciende a 196 individuos y 33 organizaciones. “Las sanciones no solo son necesarias, son inevitables. ¿Quiere decir que son suficientes? No, claro que no. Si fuera tan fácil muchos problemas estarían resueltos”, ha señalado el alto representante, Josep Borrell.

“A Irán no le gusta que apliquemos sanciones, pero no tenemos más remedio que hacerlo porque los acontecimientos son los que son”, ha agregado el jefe de la diplomacia europea, que ha evitado pronunciarse sobre un hipotético incremento en el enriquecimiento de uranio por parte de Irán, pero ha reconocido que el pacto nuclear está en un “punto de letargo” dado un “conjunto de circunstancias”. “Son informes cuyo origen y fiabilidad desconozco. Enriquecer uranio es más difícil de lo que parece. No es algo que se puede decir alegremente. Para eso tenemos un observador, la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que tiene todas as capacidades técnicas para hacer seguimiento del proceso y es la que me tiene que decir lo que pasa. Se lo hemos pedido y nos va a decir lo que pasa esta semana”, ha expresado.

El acuerdo alcanzado para las nuevas sanciones en el seno de los 27 incluye en esta ocasión al ministro de Cultura y Orientación Islámica, Mohammad Mehdi Esmaeili, que ha amenazado con prohibir viajar y trabajar a artistas y músicos que no se ciñan a la línea oficial del Gobierno. “Ha amenazado, personal y públicamente, con detenciones y con la prohibición de trabajar a los cineastas que emitieron una declaración en la que pedían moderación a las fuerzas de seguridad en su actuación contra manifestantes pacíficos. Desde que está al frente del Ministerio, numerosos artistas y periodistas han sido detenidos con cargos falsos, lo que indica que las amenazas se han materializado en acciones represivas. A fin de restringir en aún mayor medida la libertad de expresión, Esmaeli también está promoviendo la tramitación de un proyecto de ley en el Parlamento que criminalizará el intercambio y la divulgación de información que se considere crítica contra el régimen. Bajo la autoridad de Mohammad Mehdi Esmaeili y con su aprobación manifiesta se ha amenazado, detenido y procesado por cargos falsos a numerosos artistas, músicos, cineastas y periodistas iraníes y se ha seguido restringiendo de forma significativa la libertad de expresión”, recoge el diario oficial de la UE.

También sanciona al ministro de Educación, Yousef Nouri, por permitir la detención de alumnos de escuelas iraníes por su presunta participación en protestas contra el hiyab. “Es responsable del internamiento de estudiantes en centros penitenciarios. Nouri ha confirmado la detención de algunos alumnos de enseñanza escolar. Según ha declarado, se les ha enviado a ”centros de atención psicológica“ en los que se interna a los alumnos para ”reformarlos y educarlos“ con el fin de evitar conductas ”antisociales“. Además, ha afirmado que los alumnos solo podrían volver a la escuela una vez hayan sido ”reformados“”, alegan los 27.

En cuanto a los miembros de la Guardia Revolucionaria, esta vez la UE apunta al comandante adjunto del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) Ali Fadavi y al portavoz, Ramezan Sharif. Alemania sigue insistiendo en considerarla una organización terrorista, pero el alto representante, Josep Borrell, explicó que para hacerlo, es necesario que un tribunal de un estado miembro lo haga primero y eso no ha sucedido. Las dos nuevas entidades sancionadas son la Fundación para la Cooperación de la Fuerza Disciplinaria de la República Islámica de Irán por consistir “de facto en una sociedad financiera de cartera que proporciona y canaliza fondos y que se emplea para eludir las sanciones”; y el Instituto de Ciencias Policiales y Estudios Sociales, que “fabrica ”drones antidisturbios“ que son usados por las fuerzas policiales para reprimir las protestas pacíficas”.

Los sanciones consisten en la prohibición de entrar en territorio comunitario y la congelación de los activos de los que dispongan en la UE. Tampoco se podrá poner a su disposición recursos económicos.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha destacado, además, la preocupación de España por la detención “arbitraria” de dos ciudadanos españoles. El jefe de la diplomacia española ha dicho que ha hablado en dos ocasiones con su homólogo iraní para abordar exigirle su “inmediata liberación”.

Los ministros de Exteriores de la UE han impuesto, además, un sexto paquete de sanciones en Myanmar por el golpe de Estado de 2021 que afectan a nueve personas y siete entidades e incluyen al ministro de Energía, empresarios, responsables del Ministerio de Defensa y sociedades que suministran combustible, armas y fondos al ejército. En total, las sanciones de la UE alcanzan a 93 personas y 18 entidades.

Los trabajos para el décimo paquete de sanciones a Rusia continúan, aunque Borrell se ha mostrado convencido de que saldrán adelante en las “próximas horas o días”. “En cualquier caso, antes del 24 de febrero”, ha dicho en referencia a la fecha en la que se cumple un año del inicio de la invasión. “Hay obstáculos que aún permanecen, pero serán superados”, ha defendido el jefe de la diplomacia europea.