MAPA | Estos son los 23 países que aseguran estar libres de coronavirus

Desde el inicio del brote de coronavirus en China el pasado mes de enero, el mapa del mundo ha ido, día a día, tiñéndose cada vez más de rojo a medida que los estados han notificado sus casos. La excepción se queda en escasas decenas de territorios. Hasta el momento, una veintena de países no han hecho público ningún positivo detectado dentro de sus fronteras. Hasta este jueves eran un total de 23, según los datos actualizados por la Universidad John Hopkins.

La cifra se refiere a los Estados soberanos que son miembros de Naciones Unidas, que en total ascienden a 193. Se ubican, en su mayoría, en África, Asia Central o son países insulares en el Océano Pacífico. De momento, los países que no han comunicado casos de COVID-19 son:

Botsuana

Burundi

Comoras

Kiribati

Corea del Norte

Lesotho

Malaui

Islas Marshall

Estados federados de Micronesia

Myanmar

Nauru

Palau

Samoa

Santo Tomé y Príncipe

Sierra Leona

Islas Salomón

Sudán del Sur

Tayikistán

Tonga

Turkmenistán

Tuvalu

Vanuatu

Yemen.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda en su guía para la estrategia de pruebas de coronavirus que "el hecho de no tener casos confirmados por el laboratorio no implica que un país esté libre de COVID-19, y puede ser un signo de pruebas y vigilancia insuficientes".

Este miércoles, en su rueda de prensa diaria, el máximo responsable de la OMS, Tedros Adhananon Ghebreyesus, resaltó un dato: más de 150 países y territorios aún tienen menos de 100 casos. Pidió que no esperaran para tomar medidas agresivas. "Estos países tienen la oportunidad de prevenir la transmisión comunitaria y evitar algunos de los costes sociales y económicos más severos que se observan en otros", dijo. "Esto es especialmente relevante para muchos países vulnerables cuyos sistemas de salud pueden colapsar bajo el peso del número de pacientes que hemos visto en algunos países con transmisión comunitaria".

A la lista de esos 23 países se suman una treintena de territorios que tienen diferentes estatus de relación con otros países como EEUU, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Holanda, Noruega o Finlandia. La enorme mayoría en este caso también son territorios insulares, desde las Islas Vírgenes británicas hasta las Islas Cook, pasando por la Antártida.

Medio millón de casos confirmados en el mundo

Este jueves, el número de positivos de COVID-19 detectados y notificados a nivel mundial ha superado el medio millón, según el recuento de la universidad estadounidense. Se trata de una cifra que permite observar la tendencia de la pandemia, que en estos momentos tiene su centro en Europa, pero el número de casos contabilizados también depende en gran medida de la cantidad de pruebas efectuadas por los países. China es hasta este jueves la que más casos totales acumula, seguida de Italia, Estados Unidos, España, Alemania, Irán y Francia. En total se han registrado alrededor de 23.000 fallecimientos asociados al virus.

Este lunes, la OMS calificó el volumen de casos registrados de "desgarrador". El director general del organismo Ghebreyesus advirtió de que la pandemia "se está acelerando", haciéndo énfasis en el aumento del ritmo de positivos notificados en todo el mundo: "Nos llevó 67 días pasar del primer caso comunicado a los primeros 100.000 casos, 11 días para los segundos 100.000 casos y solo cuatro días para los terceros 100.000 casos". Este jueves, la lista se ha incrementado hasta superar los 500.000.

"Pero no seamos presos de las estadísticas. No somos espectadores indefensos. Podemos cambiar la trayectoria de esta pandemia. Los números importan, porque no son solo números. Son personas cuyas vidas y familias se han visto trastocadas. Pero lo que más importa es lo que hacemos", señaló entonces el máximo responsable del organismo internacional.

Desde la OMS han reiterado a los países que deben detectar, hacer pruebas a cada persona sospechosa de tener COVID-19, aislar, rastrear y movilizar a sus ciudadanos para garantizar que aquellos que solo tengan un puñado de casos puedan prevenir una mayor propagación. A los que no han registrado positivos se les insiste en la necesidad de preparar sus sistemas sanitarios para poder responder en condiciones, aprendiendo de la experiencia de otros países.

No todos los países, además, lidian con el mismo nivel de expansión. Hay estados en los que de momento solo se han detectado casos importados desde regiones afectadas, aunque en la gran mayoría ya se ha constatado transmisión local.