Zelenski pide a los líderes de la UE avances en la adhesión ante el 'no' de Orbán: “No deis a Putin su única victoria”

“No le deis a Putin la primera -y única- victoria del año. Europa debe ganar, los acuerdos deben cumplirse y las palabras deben importar”. Es el mensaje que Volodímir Zelenski ha enviado a los líderes de los 27 en su intervención por videoconferencia durante el Consejo Europeo que tenía marcado en rojo en el calendario como la fecha en la que Ucrania pasaría la segunda fase en su proceso de adhesión a la UE con la apertura formal de las negociaciones. Pero el destinatario era fundamentalmente Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, que ha viajado a Bruselas decidido a bloquear ese paso, fundamental para Zelenski y un gesto inequívoco de apoyo y esperanza para los ucranianos tras casi dos años de guerra.

“Hoy es un día especial. Y este día pasará a nuestra historia. Sea bueno o malo para nosotros, la historia lo captará todo. Cada palabra, cada paso, cada acción e inacción. Quién luchó por qué”, ha expresado en su discurso el presidente ucraniano, que ha clamado por que los 27 le abran la puerta definitivamente: “Es muy importante que Europa no caiga en la indecisión hoy”.

Zelenski se ha dirigido a sus homólogos europeos a través de videoconferencia, como en todas las cumbres desde que comenzó la guerra (salvo algunas en las que ha participado de forma presencial). “Este año no hemos cometido errores. Ni uno solo”, ha afirmado el líder ucraniano. Los aliados han cambiado en las últimas semanas radicalmente el discurso enfatizando los avances que las tropas ucranianas han hecho en el campo de batalla después de que la contraofensiva no saliera como habían deseado y no fuera lo decisiva y determinante que ansiaban para poner fin a la contienda.

“Putin no ha ganado nada a lo largo del año. Ni en las batallas contra Ucrania, ni en sus intentos de dividir y menospreciar a los europeos. Este año lo ha perdido todo. Es crucial que haya perdido no sólo en Ucrania, sino en todos los aspectos de la vida europea”, ha aseverado Zelenski.

“Hoy es el día en que la determinación estará en Bruselas o en Moscú. La gente en Europa no entenderá si la sonrisa satisfecha de Putin se convierte en la recompensa por una reunión en Bruselas”, ha continuado Zelenski que les ha pedido que cumplan con una “decisión prometida”: “No he oído ningún argumento en contra de por qué no deberíamos aplicar el plan acordado por toda Europa”.

“Hemos aprobado las leyes clave. Todos ustedes -y subrayo- todos saben bien que cumplimos todas las obligaciones”, ha dicho Zelenski sobre los avances que ha hecho Ucrania. El informe de la Comisión Europea avala que comiencen las negociaciones una vez que Kiev cumplan cuatro de los siete requisitos que le pusieron al abrirle la puerta del club en tiempo récord. Este mismo lunes, el ministro de Exteriores, Dmitro Kuleba, aseguró este lunes que el Parlamento había ratificado ya tres de las cuatro que faltaban y la última está en tramitación.