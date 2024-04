Cambios durante nueve días en las líneas de autobús que unen Logroño y Villamediana

Con motivo del del corte al tráfico que tendrá lugar en Puente Madre desde el 22 de abril hasta el 30 de junio de 2024, por la ejecución de las obras del carril bici que conectará Villamediana con Logroño, se producirán desvíos en los itinerarios del servicio de transporte público urbano.

Las líneas afectadas serán la 3 y la 10, en concreto, se producirán desvíos en los itinerarios del servicio de transporte público urbano, que quedarán de la siguiente forma:

Línea 3

-El Campillo - Villamediana: c/ Piqueras – c/ Plantio – av. Zaragoza – c/ Picón – LR-250.

-Villamediana - El Campillo: LR-250 – c/ Picón – av. Zaragoza - c/ Plantío – c/ Piqueras.

Línea 10

-Hospital San Pedro - El Arco: c/ La Cadena – av. Zaragoza - c/ Plantío – c/ Piqueras.

-El Arco - Hospital San Pedro: c/ Piqueras – c/ Plantio – av. Zaragoza – c/ La Cadena.

Cabe destacar que los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su línea.