Ecologistas en Acción presenta alegaciones a la polémica planta de biometano de Autol

Ecologistas en Acción La Rioja se opone a la construcción de la planta de Biometano, que avanzó Rioja2 y que generó tensión entre los vecinos y vecinas, hasta que la alcaldesa Catalina Bastida aseguró que la planta no se ejecutaría. Este martes la asociación ecologista ha confirmado que presentara alegaciones al proyecto y ha pedido que el Gobierno de La Rioja deniegue el permiso de explotación de esta instalación.

“Creemos que convertir los residuos orgánicos en energía puede ser una buena idea, pero siempre que se cuente con la población, que el uso de la energía producida sea local, para cerrar ciclos materiales y energéticos, y que no sea una nueva excusa para seguir incrementando la expansión de la ganadería industrial, un modelo insostenible, tóxico y perjudicial para el territorio”, han defendido.

Además, se muestran preocupados porque el proyecto “no deja claro como evitaran los olores de la planta, el control de los residuos recepcionados, los planes de emergencia en caso de accidentes, y un punto importantísimo para esta asociación la prevención de fugas de metano”. Además, advierten que “el proyecto carece aún de permisos para la conducción del gas al punto de inyección, y la conducción eléctrica. A lo que se suma el rechazo mayoritario de la población de Autol”.

Las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción recogen que el biometano es molecularmente idéntico al gas fósil por lo que, debido a que el metano posee un potencial de calentamiento global (GWP) 87 veces superior al del CO2 en una perspectiva de 20 años, si se fuga a la atmósfera pueden producirse efectos de aumento de impacto de Gases de Efecto Invernadero en ella, agravando el problema del cambio climático.

“Es por ello que esta planta debe estar sujeta a una mayor seguridad y control. Es especialmente importante asegurarse de que las condiciones de producción, transporte y utilización de biogás no dejan cabida a fugas de metano. También se deberán realizar mediciones y controles de forma periódica”, apuntan. “El estudio de Impacto Ambiental presentado por el promotor no menciona ninguna medida a tomar para la prevención de fugas”.

También hacen referencia a que la empresa debe establecer unos procedimientos de caracterización y aceptación de los residuos orgánicos a tratar (origen, caracterización agronómica, % de nitrógeno, registro y control, etc). “Hay que tener en cuenta que el objetivo final es la obtención de biogás o biometano, por lo que el control de la materia prima es necesario para garantizar la calidad del gas producido. Cualquier sospecha de que el residuo no sea adecuado debe suponer la no aceptación del mismo”.

“Además, para evitar que a las plantas de biogás lleguen residuos orgánicos de otras empresas, no controladas que en muchos casos, pueden contener metales pesados y otros materiales muy nocivos para la salud y el medio ambiente. debe haber un control muy exhaustivo de todas las entradas de residuos”, dice también Ecologistas en Acción en sus Alegaciones.

Tras el proceso de transformación de la materia orgánica en metano, se genera un residuo llamado digestato. Se trata de un líquido maloliente, de muy poco valor y con compuestos químicos dañinos para la salud y el medio ambiente. “En el informe se debería detallar como gestionar este residuo”, consideran. Y explican: “Por un lado, los desechos obtenidos de la fermentación, en forma de materia sólida van a contener una diversidad de productos químicos y bioquímicos, procedentes de los residuos gestionados, tales como metales pesados, disolventes, restos de antibióticos o pesticidas, cuyo único pretratamiento es la deshidratación y una supuesta inertización que, en la mayoría de los proyectos analizados, no suelen ser actos para abonos de calidad”.

La organización ecologista pide tener en cuenta que con la instalación de esta planta, en un futuro no se podrán poner cerca industrias alimentarias, pues son incompatibles desde un punto de vista sanitario, como bien detalla el estudio presentado de Impacto Ambiental en las alternativas. Localización 2 Poligono industrial de Arnedo, Localización 3 termino municipal de Alfaro. Además la población de Autol va tener un gran transito de camiones dentro de su municipio de lunes a domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche todo el año y excepcionalmente en horario nocturno en épocas que se requiera.

Por último, señala que “los promotores tienen que pedir autorización y por tanto aprobación tanto de la conducción del gas hasta el punto de inyección, como del trazado de la conducción eléctrica, para el funcionamiento de la planta. Y la instalación de 5135 paneles solares para auto-consumo”.