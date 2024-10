La Escuela Pública sigue en la calle: “Gracias a las movilizaciones, poco a poco y tarde, se han conseguido mejoras pero no es suficiente”

La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de La Rioja mantiene las movilizaciones para reivindicar a la Consejería de Educación “más recursos, mejor organización y mejor gestión”, han dicho. El portavoz de la Plataforma, el diputado de IU Carlos Ollero, ha subrayado en la concentración de este martes “gracias a las movilizaciones, poco a poco y tarde, se han cubierto los puestos de profesores que faltaban, sobre todo en FP y se van publicando los criterios y los modelos de exámenes para la prueba de acceso a la universidad”.

Entre algunas de sus demandas, desde la Plataforma piden mejoras en el modelo del comedor escolar, critican el incremento de las partidas de los conciertos en la educación privada o concertada - “las ayudas millonarias para quienes no las necesitan”, han considerado - y el que consideran “poco impulso” a la Formación Profesional.

“Las movilizaciones están sirviendo para mejorar lo que consideramos un inicio caótico del curso educativo 2024-2025”, ha dicho Ollero, pero “no está todo solucionado”. Por ello han llamado a seguir reivindicando, cuestiones como que los listados de los profesores que tienen que hacer sustituciones de los interinos “se publiquen en condiciones adecuadas y con más antelación”.

La Plataforma de Escuela Pública ha reclamado un cambio en el modelo de comedores porque, dicen, “el actual está fracasando”. Desde la Plataforma avierten, además, que en La Rioja están “los comedores escolares más caros del conjunto del estado español”, además de que “las becas todavía no están llegando a las familias, al alumnado, y no son suficientes para paliar las necesidades de mucha gente que tiene que acudir al comedor escolar”, han advertido. “Exigimos otro modelo de comedor basado en una alimentación de calidad, en una alimentación de cercanía y que llegue a todo el mundo que lo necesita, con más becas, con copago o, mirando un poco más allá, con cocinas propias en los distintos centros escolares”, ha subrayado.

Preocupación por “el proceso de privatización” en todos los niveles

También han asegurado que “preocupa el proceso de privatización que se está llevando a cabo en todos los niveles de la enseñanza”. “Empezando por el nivel de 0 a 3 años, por la enseñanza infantil no obligatoria, el Gobierno de La Rioja, del Partido Popular, ha renunciado a integrar este nivel en la red educativa pública”, denuncian. “Va a suponer una merma de la calidad en este nivel tan importante”.

Ollero ha dicho además: “También nos preocupa el incremento de las partidas económicas para los conciertos en la educación concertada y en la educación privada”. Esto, unido a la Zona Única de Escolarización “nos tememos que a medio y largo plazo va a suponer reducción importante de plazas, de líneas y de grupos en la escuela pública”.

“Aumentan además las cuantías para la ayuda 'antisocial' para el bachillerato en los centros concertados y en los privados. Un nivel que no es obligatorio y un nivel donde hay plazas suficientes en los centros públicos”, han denunciado desde la Plataforma. “Son ayudas millonarias para gente que no lo necesita cuando hay otras necesidades mucho más urgentes y mucho más importantes en la escuela pública”.

La Plataforma pide apostar por apuntalar el sistema público de Formación Profesional en La Rioja “porque hacen falta más plazas, más grados y más infraestructuras”, dicen. Todo ello, ha expresa, “mientras que el Gobierno de La Rioja sigue apostando por nuevos grados en la enseñanza concertada y privada antes que dedicar los recursos necesarios para la formación profesional en nuestra comunidad autónoma”.

Por último, ha recordado: “incluso en la enseñanza superior, el Gobierno de La Rioja apuesta con el acuerdo con UNIR en desproteger a nuestra universidad pública, a la Universidad de La Rioja, frente a la privada”.

En conclusión, el portavoz ha alertado que “ha habido pocos avances, se han hecho tarde y, sobre todo, motivados por las movilizaciones”. Así anuncian que seguiremos con la agenda de movilizaciones. “Todavía no nos hemos planteado ir a la huelga pero si no vemos respuesta por parte de la Consejería de Educación es una opción que no descartamos”.