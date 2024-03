El Maquinista del Año de la Cata del Barrio de la Estación será el escritor y crítico de vinos Luis Gutiérrez

El escritor y crítico de vinos para la publicación de Robert Parker ‘The Wine Advocate’, Luis Gutiérrez, conducirá una cata magistral como ‘Maquinista del Año’ de La Cata del Barrio de la Estación de Haro el 14 de junio, día previo al gran evento de enogastronomía que impulsan las bodegas de este enclave histórico CVNE, Bodegas Bilbaínas – Viña Pomal, Gómez Cruzado, La Rioja Alta S.A., Muga y Bodegas RODA. Su propuesta es una cata musical “diferente y divertida en la que hacer un poquito de ¿‘Rock and Wine’?”, viajando en el recuerdo hasta los años 60. La experiencia, con aforo limitado, podrá disfrutarse adquiriendo una entrada exclusiva para la cita.

“Me gusta decir que la cata que conduciré es un viaje en el tiempo por siete décadas, con sus recuerdos olfativos, sonoros y visuales, poniendo los vinos en el contexto histórico en el que se elaboraron. A la vez, iremos viendo la evolución del estilo de los vinos y de cómo estos evolucionan también en la botella. Despertaremos la memoria de la gente haciendo alusión a evento histórico, personas y música con el objetivo principal de que la gente disfrute y lo pase bien y que puedan tener una percepción diferente de los vinos, poniéndose en el momento de sus cosechas”, avanza Luis Gutiérrez.

Luis Gutiérrez, como ‘Maquinista del Año’ se convierte así en la imagen y portavoz oficial de La Cata del Barrio de la Estación, cita imprescindible de la agenda enogastronómica española y una jornada única en torno a la cultura del vino, a través de las marcas icónicas de las bodegas de prestigio de este enclave centenario, y la gastronomía de cocineros estrella Michelin, que se celebrará el 15 de junio de 2024 en Haro.

La cata en exclusiva con Luis Gutiérrez tendrá lugar el día anterior, el 14 de junio, a las 19:00 horas, en el espacio La Marquesina de Bodegas Bilbaínas-Viña Pomal en el Barrio de la Estación de Haro. Posteriormente, a las 21:00 horas, se celebrará en el mismo entorno un cóctel armonizado con distintos vinos de las bodegas CVNE, Bodegas Bilbaínas-Viña Pomal, Gómez Cruzado, La Rioja Alta S.A., Muga y Bodegas RODA. La entrada conjunta a esta experiencia, con aforo limitado, puede adquirirse a un precio de 150 euros en el link http://www.barrioestacion.com/visitas

En este recorrido vitivinícola y musical por las diferentes décadas, desde los años 60 hasta la actualidad, se catarán vinos emblemáticos de las bodegas del Barrio de la Estación en añadas referentes, rescatadas de sus botelleros para este evento de excepción, con el propósito de jugar con el vino, con la música y con el tiempo. El “eclecticismo” con el que Luis Gutiérrez define su gusto musical será la banda sonora de la diversidad en variedades, filosofías, enfoques y estilos de vinos que conviven en el Barrio de la Estación. En este enclave, la mayor concentración de bodegas centenarias en el mundo, nacieron los vinos finos a finales del siglo XIX, un legado que las bodegas continúan custodiando, haciendo evolucionar la tradición desde el compromiso con la excelencia.

El título de ‘Maquinista del Año’ distingue a profesionales de contrastado prestigio y reputación en el mundo del vino. Luis Gutiérrez se une así al círculo de maquinistas de La Cata del Barrio de la Estación, embajadores ilustres que integran el sumiller del tres estrellas Michelin Celler de Can Roca, Josep Roca (2022), y los Masters of Wine Sarah Jane Evans (2018), Pedro Ballesteros (2016) y Tim Atkin (2015), quienes han aportado relevancia al evento y han contribuido con su mirada a ensalzar el patrimonio vitivinícola del Barrio de la Estación

Un apasionado del vino, sus paisajes y sus gentes

Luis Gutiérrez (Ávila, cosecha 1965) se confiesa “un loco del vino”. El vino ha terminado ocupando toda su vida. Esa pasión por el vino, que ha alimentado sus viajes y amistades, le llevó a co-fundar y colaborar en El Mundo Vino, desde su creación en 2000, y ser corresponsal de vinos españoles para la británica Jancis Robinson, lo que le valió el Premio Nacional de Gastronomía a la Labor Periodística en España en 2012. Gracias a este extenso conocimiento y bagaje de catador, se convirtió en el crítico de los vinos de España, Chile, Argentina y el Jura, en Francia, y ahora también de Portugal, para la publicación de Robert Parker ‘The Wine Advocate’, perteneciente al Grupo Michelin, para la que escribe y cata desde 2013.

Colaboró en ‘1001 vinos que hay que probar antes de morir’ (Grijalbo) y es co-autor de ‘The Finest Wines of Rioja and Northwest Spain’ (Aurum Press y University of California Press), publicado en el Reino Unido, Estados Unidos y Japón en 2012, por el que obtuvo el premio André Simon Special Commendation Award.

Con formación técnica y con experiencia profesional en una gran multinacional, el vino le atrapó hace tres décadas y desde entonces escribe, fotografía y cata los vinos, pero también, los paisajes, los lugares y las personas que lo hacen posible. Le gusta caminar por los viñedos para entender esos vinos y disfrutar de la cultura y gastronomía local durante sus viajes, afirma en la biografía que acompaña a su libro ‘Los nuevos viñadores’ (Planeta Gastro).

Defiende que “el vino es mucho más que el líquido que hay dentro de una botella. Es toda la historia y todo el contexto, que puede ser de los viñedos, del paisaje, de la cultura local”. Considera que “el Barrio de la Estación es singular” y “marcó la historia de La Rioja”. Más allá de las puntuaciones, los grandes vinos son para Luis Gutiérrez “los que te llegan al corazón. Y es mucho más un sentimiento que una sucesión de descriptores o de aromas”.