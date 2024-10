Música durante seis domingos en la Sala Gonzalo de Berceo de Logroño

Vuevel Aires de Domingo, una iniciativa que en su séptima edición ofrece seis citas musicales en la sala Gonzalo de Berceo durante seis domingos por la mañana, 12:30 horas, entre el 27 de octubre y el 1 de diciembre. El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, acompañado por el jefe de servicio de Promoción Cultural, Gabriel Santos, ha presentado la séptima edición del ciclo Aires de Domingo organizado por el Gobierno de La Rioja.

Una cita en al que el talento riojano vuelve a ser protagonista de este ciclo firmando hasta cuatro de los seis conciertos que componen un programa que Iturriaga ha calificado como “de gran nivel, variado, diferente, divertido, para disfrutar en familia y destinado a todos los públicos”.

El ciclo de conciertos vuelve ampliar la oferta cultural de la región a través de media docena de citas, todas programadas los domingos por la mañana (12:30 horas), comprendidos entre el 27 de octubre y el 1 de diciembre, en la céntrica sala Gonzalo de Berceo en Logroño. De nuevo, tal y como ha apuntado Iturriaga, gracias al intenso trabajo del área de Promoción Cultural de la Dirección General de Cultura, “presentamos un ciclo que recuperamos el pasado año y que, desde entonces, recibe una gran acogida, gracias a una programación que entremezcla a compañías experimentadas con otras más noveles, pero siempre con mucho talento riojano, en esta sala referente en La Rioja, la sala Gonzalo de Berceo”. Un programa que, como ha recordado Santos, “nace para poder descubrir nuevos géneros musicales en una actividad muy amable y que atrae al público”.

La compañía riojana Zarándula y el espectáculo narrativo y musical ‘Eras una casa’ abrirán el ciclo el 27 de octubre. A lo largo de 70 minutos, los espectadores podrán sumergirse en la historia de la casa de una familia acompañados de las canciones, romances y músicas tradiciones hechas tocando una mesa, cucharas, dedales o panderos, en una propuesta firmada por la narración de Carles García Domingo, la voz de Amaya Hernáez Mangado y con Raúl Jiménez del Río al acordeón.

Las composiciones de Pablo Sarasate, Pauline Vierdot y Jean Sibelis conforman el programa que presentará el Dúo Maturana el 3 de noviembre. La violinista Irene Ibánez y la pianista Ines Arnáez proponen un viaje por tres mundos musicales muy diferentes continuando con su propósito de interpretar música de cámara, una música intimista y cercana al oyente, explorando a su vez el vasto repertorio existente para violín y piano.

El 10 de noviembre, el telón de la sala Gonzalo de Berceo se abrirá para poder disfrutar del góspel con el grupo riojano Hands up Choir que, desde 2023, busca acercar este género a La Rioja. Con una divertida puesta en escena, en la que las manos serán protagonistas, interpretarán temas como ‘Bring me a little water silvy’, ‘Doeba’ o ‘Fallin’. Una cita que, como ha indicado Santos, será muy participativa como ya hemos visto en otros conciertos de este estilo en los que, al principio, el público es un poco frío, pero poco a poco se va animando“.

Dos pianos de cola ocuparán el escenario de Aires de Domingo en el “valioso concierto y duelo pacífico” que ofrecerán, el 17 de noviembre, Antoni Tomos y Josep M. Porté. El espectáculo 2pianoS hará un recorrido por los grandes clásicos de la música pop y rock interpretados a dos pianos de cola. Unos temas que acercarán al espectador a un nuevo registro musical en que descubrirá paisajes sonoros vibrantes. Todo con una cuidadosa puesta en escena de sonido e iluminación. El repertorio contempla hits internacionales de artistas como Vangelis, Police, Supertramp, Michael Jackson, ABBA, Coldplay o Leonard Cohen entre otros muchos

El público serán parte fundamental de la cita flamenca del 24 de noviembre. En torno a la olla de potaje a fuego lento, Maui y compañía creará un espectáculo lleno de humor con una pizca de sátira a nuestro nuevo estilo de vida tan frenético. Una oda a una vida pasada, donde esperar a que la comida se hiciera a fuego lento era el pan de cada día. Un vermut acompaña al espectáculo como aperitivo y un plato de potaje como principal deja un sabor de boca casi igual de bueno que el que deja el espectáculo.

Con el inicio de diciembre, Aires de Domingo llegará a su fin. Un broche que llegará con la voz de Jessica Cámara y la guitarra de Juan Carlos Andrés en el concierto ‘Coupage’. El repertorio ofrecerá un programa variado en épocas y estilos: Jazz, Pop, Bossa, Blues, Rock...a través de canciones versionadas de un modo personal, particular y muy mimado.

Las entradas para disfrutar de Aires de Domingo ya están a la venta, a un precio de 6 euros, en la página web www.larioja.org/cultura o en las taquillas de la sala Gonzalo de Berceo desde una hora antes de cada espectáculo. También está disponible el abono para asistir a los seis conciertos del ciclo por un precio de 30 euros.