El PSOE critica a Capellán “por tratar de poner en jaque el nuevo tren de La Rioja”

El diputado nacional del PSOE, Raúl Díaz, y Vicente Urquía han afirmado que la nueva conexión por tren con Madrid que funcionará a partir de noviembre es una noticia muy positiva para nuestra Comunidad Autónoma. Díaz ha señalado que “un nuevo tren que conecta con Madrid y con el noroeste peninsular solo puede ser interpretado como algo negativo desde la sede del PP y el Gobierno de Capellán”. Ha dejado claro que “esta buena noticia no es una renuncia a nada, ya que vamos a trabajar y a reivindicar que haya más trenes y mejores frecuencias”.

Díaz ha afeado la postura de Capellán ante este anuncio y ha recordado que “no todo vale para tratar de poner en jaque una noticia tan positiva, especialmente para La Rioja Alta”. El diputado Socialista ha señalado, además, que la hoja de servicios del Gobierno del PP en materia ferroviaria ha sido “intentar parar la variante de Rincón y oponerse a este nuevo servicio”. En este sentido, el PSOE ha reclamado al presidente regional que deje de lado “intereses partidistas” y que “diga pública e inequívocamente” que quiere la nueva conexión ferroviaria.

Por su parte, Vicente Urquía ha asegurado que “necesitamos buenas conexiones con Madrid, pero también con Barcelona, Zaragoza o Miranda”. Por eso, ha añadido Urquía, “el servicio anunciado por el ministro Puente es ”una noticia positiva para nuestra región“.

Y sobre el inicio de las obras de la variante de Rincón, “Urquía ha afirmado que estamos ante el primer tramo de las obras de alta velocidad entre Logroño y Castejón”. Son unas obras, ha dicho Urquía, “que cuentan con una inversión de 100 millones de euros que, además, saca las vías del centro del pueblo”.

El PP se mantiene en contra del nuevo tren

El PP ha insistido en su postura contraria al nuevo tren. De hecho, han dicho que “el PSOE de La Rioja se queda solo en su respaldo a la decepcionante y poco ambiciosa propuesta del ministro Óscar Puente de conectar por tren Logroño con Madrid vía Burgos, en casi cuatro horas, ignorando así los intereses de La Rioja y practicando su habitual seguidismo”.

Por ello, insisten en la propuesta del presidente Capellán de incrementar dos trenes diarios a Madrid, uno directo y otro con parada en Calahorra, que permitirían a los viajeros estar en Madrid en tres horas. “Una petición estudiada, razonable, consensuada y perfectamente viable, que cursó hace más de de cinco meses al Gobierno de España y que aún no tiene respuesta”, defienden.

El PP señala que “Logroño sigue siendo la capital autonómica peor comunicada por tren de toda España y en el PSOE, en lugar de emplazar a Puente a cumplir con esta tierra, se conforma con un planteamiento que no responde a las demandas de la sociedad riojana, ni mejora lo existente”. Así mismo, consideran que la opción anunciada por el Ministerio “se dilata hasta noviembre, no mejora los tiempos y tampoco concreta ni frecuencias ni precios ni horarios. No satisface las necesidades, ni palía el déficit de infraestructuras. Además, propone un modelo de tren con menores prestaciones que los que ya comenzarán a circular en breve por Galicia, Asturias y Extremadura”.

También han tachado de “falta de respeto institucional” que “el ministro prefirió comunicar su decisión a representantes del Gobierno anterior antes que trasladarla al Ejecutivo actual. ”Las ocurrencias, las improvisaciones y el seguidismo irracional no son buenas compañeras de viaje en materia de infraestructuras“, critican.