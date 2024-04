El vecindario de la R-1 de Lardero cuestiona el servicio de limpieza, el Ayuntamiento les anima a empadronarse

Contenedores llenos y bolsas de basura esparcidas por la acera. Una situación que antes ocurría sólo los fines de semana y ahora se repite también entre semana. La limpieza de la R1 de Lardero está entredicho. Tal y como han asegurado varios vecinos de la zona en un conversación con Rioja2, “llevamos demasiado tiempo padeciendo este problema de falta de limpieza”. Una zona nueva de Lardero que está en expansión y que pronto recibirá a más residentes. “Cada vez somos más personas las que vivimos en esta zona de Lardero, un número que seguirá aumentando porque hay varias promociones en construcción y una de ellas pronto se entregará a sus propietarios”.

Tal y como aseguran, los problemas de limpieza de esta zona, y sobre todo de la calle Río Ebro, ya la conocen en el Consistorio de Lardero. “Llevamos más de un año con este asunto presentando instancias y quejas al Ayuntamiento y hasta la fecha, la única respuesta que obtenemos es que están estudiando el asunto y que las empresas responsables consideran suficiente el número de contenedores en la zona”. Mientras tanto, los contenedores se llenan, la basura invade las aceras “y se generan problemas de insalubridad porque ya se han visto ratas”. La solución, dicen, “aumentar el número de contenedores o aumentar la frecuencia del servicio de limpieza”.

La recogida de residuos (contenedor gris), explican desde el Ayuntamiento de Lardero, se realiza de lunes a sábado todo el año; el de papel-cartón (azul), lunes, miércoles y viernes todo el año; el de envases (amarillo), lunes, jueves y sábado todo el año, la orgánica (marrón), lunes, miércoles y viernes y en época estival se incrementa el servicio de recogida también los sábados. El de vidrio (verde) tiene una recogida media cada diez días, recogida que varía por zona y época del año. El número de contenedores en la zona de Entre Ríos de Lardero es de 21 de los que 3 son de 3.750 litros de volumen y 18 de 3.000 litros.

Los servicios se calculan en función del número de personas empadronadas

Carmen Pérez Domingo es la concejala de Urbanismo, Obras y Servicios, Agricultura y Medio Ambiente del Consistorio de Lardero y admite a Rioja2 la existencia de quejas por el servicio de limpieza en la zona de Entre Ríos. “Hemos recibido por diferentes medios (llamadas de teléfono, app del ayuntamiento y correo electrónico) la comunicación de la necesidad de más contenedores tanto de residuos como de papel-cartón”. Pérez conoce las quejas de la vecindad y que estos problemas “no sólo se limitan a los lunes sino que se dan casos todos los días de la semana”.

De igual forma, desde el Consistorio de Lardero también conocen la realidad urbanística de la zona de forma que, previendo un incremento de la población en Entre Ríos Pérez asegura que “ya hemos hablado con el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, responsable de los contenedores marrón, verde, amarillo y azul, así como con la empresa adjudicataria que gestiona los contenedores de residuos, los grises”. Pero además de estas conversaciones con las empresas responsables de los contenedores, Pérez hace un llamamiento a la vecindad de la zona. “Me gustaría instar a las personas que viven en esta parte del municipio de Lardero a que se empadronen porque los servicios se calculan en función del número de habitantes empadronados y, a fecha de enero de este año 2024, en Entre Ríos tan sólo están empadronados 2.547 personas y en la calle Río Ebro, una de las vías con más problemas, tan sólo hay empadronadas 257 personas. Honestamente, 257 personas, no colapsan los contenedores”. Pérez insiste en la importancia de que las personas que residan en Entre Ríos se empadronen porque “son los datos con los que cuenta el Ayuntamiento de Lardero para calcular los servicios que se han de prestar”.

Aun así, y a pesar todo esto, desde el Ayuntamiento de Lardero aseguran que “a lo largo del último año, se han colocado nuevos contenedores de vidrio (verde), contenedores de envases (amarillo) y el de materia orgánica (marrón). Además también hemos solicitado en diferentes ocasiones el incremento de contenedores de papel y cartón (azul) y la respuesta por parte de las empresas ha sido que en momentos no se disponen de más contenedores. Como solución nos proponen la translocación de alguno de los que ya tenemos, lo que sería desvestir a un santo para vestir a otro”.

Y además, como concejala de Medio Ambiente, Pérez apela a la ciudadanía a que “intentemos, en la medida de los posible, reciclar y reutilizar más y sobre todo reducir el volumen de residuos que generamos. Sin olvidar que, cuando usamos el contenedor azul, estaría bien que deshiciésemos las cajas para que ocupasen menos volumen y se ese modo hacer un mejor uso del mismo, y si el contenedor se encuentra lleno, en vez de echarlo al contenedor gris, sería mejor dejarlo colocado al lado, puesto que sino la capacidad del contenedor gris se ver muy mermada”.

De hecho otra de las quejas de la vecindad de la zona está relacionada con el contenedor azul. No comprenden que sólo exista un contenedor de papel y cartón en toda la calle Río Ebro. Punto que al parecer no tiene una solución inmediata ni fácil. Y es que tal y como explica la concejala de Urbanismo, Obras y Servicios, Agricultura y Medio Ambiente la decisión de ampliar el número de contenedores de papel no es del Ayuntamiento de Lardero. “Ya hemos solicitado ampliar el número de contenedores de papel en esta calle, pero por el momento, no nos han dado una respuesta que satisfaga nuestras necesidades”.

Por todo ello, desde el Consistorio de Lardero piden paciencia. “Somos conscientes de que están teniendo mucha”, afirma Pérez además de esperar encontrar una solución para la vecindad de la zona de R1 y de la calle Río Ebro de Lardero “pronto”.