Aguado, sobre los dos años de Rivera en el piso de Sarasola cuando era diputado: "Vivirá donde le dé la gana"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha declinado valorar este miércoles la información que publica en exclusiva eldiario.es sobre el piso de 300 metros cuadrados en pleno centro de Madrid propiedad del empresario hotelero Kike Srasola donde vivió durante casi dos años cuando era diputado en el Congreso de los Diputados. "Vivirá donde le dé la gana, con todo el respecto a su pregunta, faltaría más que yo me metiera a valorar donde vive", ha respondido Aguado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"En política se nos tiene que juzgar por las decisiones políticas que adoptamos y no por donde vivimos", ha insistido el vicepresidente regional y presidente de Ciudadanos en Madrid. Aguado ha defendido que Rivera no debe de dar explicaciones por los dos años que pasó en ese piso en pleno centro de Madrid y que difícilmente podría haber pagado con su sueldo de diputado porque "ya es un ciudadano anónimo".

"Me parece que hay una esfera privada y personal que hay que respetar y más en este caso que ya es un ciudadano más, un ciudadano anónimo que no tiene por qué dar explicaciones ni tiene por qué ver en los medios de comunicación donde ha vivido o ha dejado de vivir porque eso pertenece a la esfera privada de las personas", ha defendido.

Aguado ha sostenido que Rivera no debería dar explicaciones porque los políticos solo deben dar cuentas de su gestión como cargo público. "Si queremos juzgar a políticos que han estado o están en política rogaría que habláramos de la gestión que ha hecho cada uno. A Albert Rivera se le podrá juzgar por lo que hizo en el partido Ciudadanos, por lo que hizo en el Congreso, por sus aciertos y por sus errores, pero decir donde ha vivido me parece que es traspasar líneas muy peligrosas y yo al menos no lo voy a hacer", ha insistido.

Investigación del contrato 'fantasma' a Room Mate

Sobre los apartahoteles de lujo del mismo propietario en los que se aloja la presidenta de la Comunidad de Madrid por 80 euros la noche, Aguado ha asegurado que la investigación sobre el contrato 'fantasma' que se adjudicó a Room Mate, empresa hotelera propiedad de Srasola, ha concluido tras la dimisión del secretario general técnico de la Consejería de Políticas Sociales, Miguel Ángel Jiménez Pérez, y ha asegurado que esto no ha supuesto "discrepancia" entre PP y Ciudadanos.

"Hay un informe encima de la mesa donde se relata lo sucedido", añade mientras sostiene que se trató de "un lamentable error humano" que ha supuesto la dimisión del responsable del equipo de funcionarios que cometieron el error.

Respecto a si el informe elaborado por la Consejería se hará público, el vicepresidente ha asegurado que tendrá que ser este Área el que lo decida. De hecho, ha desvelado que ha sido el consejero, Alberto Reyero, el que le ha trasladado a la presidenta tanto dicho informe que el tema ha quedado cerrado y, por ello Aguado entiende, "que por parte de la presidenta se pone fin con la asunción de responsabilidades". No lo ven así desde en entorno de Ayuso.