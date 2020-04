Aguado recuerda a Ayuso que ella no puede cesar a consejeros de Ciudadanos

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha advertido este lunes que la presidenta Isabel Díaz Ayuso no puede cesar a los consejeros nombrados por Ciudadanos porque así lo estipula su pacto de Gobierno. Aguado lo ha dicho después de que Ayuso anunciase que destituiría a miembros de su Ejecutivo si se demostraba que había habido "negligencia" en la gestión de las residencias de mayores, cuyas competencias recaen sobre el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos.

"Este Gobierno se construye encima de un acuerdo político que deja bien claro cuáles son las competencias y responsabilidades de cada uno. Esa decisión no está sobre la mesa y no le compete a la presidenta en tanto en cuanto cada partido nombra a sus consejeros", ha declarado el vicepresidente en una entrevista en la Cadena Ser.

La Comunidad de Madrid ha registrado 6.444 muertes de ancianos desde el 8 de marzo en las residencias de mayores de la región: 5.272 ancianos de estos centros fallecieron con coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad. Ante estos números, la presidenta de la Comunidad de Madrid defendió la gestión de la administración autonómica pero avisó de que si se demostraba que había habido "dejación de funciones" en la gestión no dudaría en cesar a consejeros y directivos.

"Si yo tengo la certeza la seguridad de que desde luego ha habido negligencia, dejación de funciones, falta de interés o errores evidentes, no tengo problema", defendió Ayuso, también si el consejero es de Ciudadanos pese a que el pacto de gobierno lo impide.

El vicepresidente autonómico ha hecho hincapié en que la dimisión de Reyero no está encima de la mesa "ni hoy, ni en el futuro" por la gestión de las residencias. Además, ha subrayado que todos los consejeros, tanto los nombrados por PP como los de Ciudadanos, y la presidenta están haciendo "un trabajo formidable". "Ya habrá tiempo dentro de semanas o meses de ver "quién tuvo la culpa".

La presidenta madrileña decidió retirarle las competencias de los geriátricos al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, el 26 de marzo para transferírselas al de Sanidad, del Partido Popular. Mientras el entorno de la presidenta lo achacaba al "descontento" por la mala gestión de Reyero, en Ciudadanos lamentaban que se había producido el mismo día que su consejería había hecho pública la cifra de muertos en estos centros, entonces 1.065, una cifra que se había mantenido oculta pese a la gravedad de la situación que ya había estallado en los medios de comunicación.

El consejero de Políticas Sociales, de Ciudadanos, lamentaba hace una semana que se estuviera hablando de "repliegue" sanitario o se enviaran refuerzos a otras comunidades autónomas teniendo en cuenta la situación crítica en la que todavía se encuentran estos centros, con centenares de infectados, una población especialmente vulnerable.

"No entiendo que se hable de repliegue sanitario y no se utilice a esas personas en residencias. Soy partidario de la solidaridad entre territorios, pero que vaya el Samur a Castilla y León y no se utilicen esas personas en residencias... Hay un tema de competencias entre el Ayuntamiento y la Comunidad que tenemos que resolver", reprochaba Reyero.

Sobre estas quejas, Ayuso aseguró este domingo que le "sorprendían" estas declaraciones y defendió que en estos momentos "hay más de 100 residencias madicalizadas" de las 475 que hay en toda la red. "¿Medicalizar es que haya un médico en las residencias?", se preguntaba este lunes el vicepresidente autonómico Ignacio Aguado.