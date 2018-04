Manuela Carmena gana la primera batalla a la Fundación Francisco Franco

Después del varapalo judicial que anula el cambio de nombre de la calle 'Caídos de la División Azul' en Madrid, han llegado buenas noticias al Ayuntamiento de la capital y la memoria histórica. El Gobierno de Manuela Carmena ha ganado la primera batalla a la Fundación Francisco Franco después de que la sección segunda del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Madrid haya revocado las medidas cautelares para el cambio de 52 calles con denomicación franquista.

La fundación que homenajea al dictador recurrió el acuerdo plenario del pasado 4 de mato que aprobaba el informe del Comisionado de la Memoria Histórica presidido por Francisca Sauquillo, referido al cambio de denominación de determinadas calles, plazas y travesías de la ciudad en aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica. La justicia concedió también unas cautelares y el Ayuntamiento las recurrió

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado, en un auto al que ha tenido acceso eldiario.es, contra el dictado el 24 de octubre de 2017 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid. El tribunal compuesto por cinco magistrados establece que "no ha lugar a la suspensión de la ejecutividad del acto administrativo impugnado".

El tribunal considera que, en cuanto a los perjuicios que supone el cambio de la denominación, "los actores no pueden hacer valer los perjuicios de terceros, los residentes en dicha calle, ya que ninguno reside en ella, (…)". Además, considera que tampoco "los perjuicios que pudieran producirse a los actores no son irreparables, pues la reparación podría fácilmente revertirse con la restauración de la denominación de la calle y en su caso con la indemnización correspondiente".

Ante la decisión del TSJM cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo por un plazo de 30 días. Esta sentencia llega después de que el tribunal de lo contencioso diera hace dos semanas la razón a colectivo de Familiares de Caídos en Rusia y anulase el cambio de nombre la calle 'Caídos de la División Azul', una resolución que el Ayuntamiento de Madrid ha informado que recurrirá.

El Gobierno municipal ya consiguió levantar las cautelares para el cambio de nombre de la calle Millan Astray. Queda todavía pendiente las cautelares para el cambio de la calle Asensio Cabanillas, demandadas por la asociación que lleva su nombre. Con esta decisión, el ejecutivo municipal podría proceder al cambio de nombre de calles franquistas, excepto la de 'Caídos de la División Azul' y la anterior mencionada.

Queda pendiente la sentencia a este pleito con la Fundación Francisco Franco, ya que la justicia todavía puede anular el acuerdo plenario del 4 de mayo. Por eso, el Ayuntamiento no sabe aún qué hará, confirman fuentes municipales. "Se valorará con los servicios jurídicos si procede iniciar ya el cambio de nombres", aseguran.

Calle 'Caídos de la División azul'

El abogado y presidente del colectivo de Familiares de Caídos en Rusia, Luis Marín, ganó el primer recurso al cambio de nombre de calles franquistas en el callejero de Madrid aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y propuesto por el Comisionado de Memoria Histórica de Manuela Carmena. La juez sustituta Ana Monreal de lo contencioso-administrativo número 8 de Madrid, en una sentencia, anuló el cambio de nombre de la calle 'Caídos de la División Azul' el pasado 10 de abril.

La juez argumenta que el dictamen del Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid no se ajusta a la ley de Memoria Histórica y en concreto a su artículo 15 que establece que las administraciones públicas tomarán medidas oportunas "para la retirada de escudos, placas, insignas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".

Para la magistrada este artículo de la ley "no ofrece dudas sobre qué placas, insignas, escudos y objetos deben ser retirados" y la norma "solo atañe" a calles que supongan "exaltación" de la sublevación militar (1936), de la guerra civil española y de la represión de la dictadura, "no de la dictadura en sí, si no de actos de represión", resalta.

La División azul, concluye el juez, "se formó en 1941 dos años después de finalizar la Guerra Civil, no entra por tanto en el periodo de exaltación de la sublevación militar, ni de la guerra civil". Sobre esta afirmación, la sentencia hace referencia al "espíritu de reconciliación y concordia" de la ley de Amnistía.