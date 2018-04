La Justicia anula el cambio de nombre de la calle "Caídos de la división azul" propuesta por Carmena

El abogado y presidente del colectivo de Familiares de Caídos en Rusia, Luis Marín, ha ganado el primer recurso al cambio de nombre de calles franquistas en el callejero de Madrid aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y propuesto por el Comisionado de Memoria Histórica de Manuela Carmena. La juez sustituta Ana Monreal de lo contencioso-administrativo número 8 de Madrid ha anulado el cambio de nombre de la calle 'Caídos de la División Azul'.

La juez argumenta que el dictamen del Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid no se ajusta a la ley de Memoria Histórica y en concreto a su artículo 15 que establece que las administraciones públicas tomarán medidas oportunas "para la retirada de escudos, placas, insignas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar , de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".

Para la magistrada este artículo de la ley "no ofrece dudas sobre qué placas, insignas, escudos y objetos deben ser retirados" y la norma "solo atañe" a calles que supongan "exaltación" de la sublevación militar (1936), de la guerra civil española y de la represión de la dictadura, "no de la dictadura en sí, si no de actos de represión", resalta.

La División azul, concluye el juez, "se formó en 1941 dos años después de finalizar la Guerra Civil, no entra por tanto en el periodo de exaltación de la sublevación militar, ni de la guerra civil". Sobre esta afirmación, la sentencia hace referencia al "espíritu de reconciliación y concordia" de la ley de Amnistía.

Contra esta sentencia el Ayuntamiento de Madrid podría interponer un recurso de apelación en los próximos quince días.