Casado evita pronunciarse sobre el candidato en Madrid en un acto donde Garrido reclama serlo

Pablo Casado sigue manteniendo silencio sobre su apuesta para la Comunidad de Madrid. El líder del PP no quiere confirmar a Ángel Garrido, el sucesor de Cristina Cifuentes, y este martes ha vuelto a demostrarlo cuando ha dado la callada por respuesta al ser preguntado por la prensa. No ha importado que a su lado, frente a las cámaras, estuviera Garrido, que minutos después se ha vuelto a postular como candidato. "No cambia nada, ya lo dije, me gustaría serlo".

Pese a la incómoda situación, el presidente regional ha justificado el comportamiento de Casado. "Se ha optado por guardar silencio y lo ha hecho muy bien. Ya tocará cuando toque", ha afirmado a los periodistas tras el silencio de su líder sobre su futuro en la Puerta del Sol. En la sede del Gobierno regional siguen esperando la decisión, que previsiblemente se conocerá durante este mes. En el PP de Madrid asumen que "todo puede pasar" y el entorno de Garrido no descarta en absoluto que repita como candidato.

El cruce de declaraciones ha ocurrido en un acto por el 40 aniversario de la Constitución celebrado en la Real Casa de Correos. Ha sido el primero, desde que Casado está al frente del PP, en el que se ha podido ver juntos en la foto al jefe del Ejecutivo regional y al presidente del partido.

Casado había evitado hasta el momento apoyar con su presencia al presidente autonómico en actos públicos y su aparición este martes se ha interpretado como un acercamiento entre ambos líderes. "La visita de Pablo Casado es una visita que le agradezco enormemente. Lo ha hecho con cariño. Es un gesto de mucho cariño", ha dicho Garrido.