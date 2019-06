Villacís asegura que ceder áreas de Gobierno a Vox requiere del acuerdo expreso de PP y Ciudadanos

Ciudadanos no pondrá resistencia a que Vox presida Juntas de Gobierno cedidas por el Partido Popular. Así lo ha dejado entrever este lunes la ya vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que ha defendido que estos puestos no afectan al Gobierno ni al acuerdo firmado con el PP.

Otra cosa son las áreas de Gobierno, que este lunes está reclamando la formación de extrema derecha. La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha roto las negociaciones para el Gobierno autonómico porque, ha dicho, el PP está incumpliendo lo acordado para el Ayuntamiento de Madrid que pasaba por áreas de Gobierno y no solo por juntas de distrito.

"Hay un contrato entre PP y Vox, que contempla una coalición de Gobierno y que incluye concejalías de Gobierno para Vox, y eso es lo que se ha firmado, además una proporción en presupuestos. Eso es lo que se firmó el viernes por la noche", ha defendido Monasterio.

Villacís ha dejado claro que una cesión de delegaciones requerirá del visto bueno de Ciudadanos como recoge el punto siete del pacto con el PP. "El acuerdo dice muy claro que el gobierno será ostentado por PP y Ciudadanos y cualquier modificación de la estructura de gobierno requerirá del acuerdo expreso y por escrito de las dos partes", ha defendido la vicealcaldesa.

Ante esto, Villacís ha reiterado que Ciudadanos se encargó de que el pacto "estuviese muy bien cerrado". "Es un pacto de gobierno entre PP y Cs. Esa cláusula la redacté yo. El gobierno corresponde a PP y Cs y en la ley está recogido lo que es el gobierno", ha dicho Villacís en referencia a las juntas de distrito que no considera parte del Ejecutivo.

Begoña Villacís ha indicado que es alcaldesa como "consecuencia" del documento entre PP y Ciudadanos, pero que "a nadie se le escapa que han tenido que ser más escaños para este proyecto". "Yo no le puedo decir a la gente que no me apoye", ha dicho sobre el apoyo de los cuatro ediles de Vox.

Sobre si las áreas de gobierno estaban sobre la mesa y sobre si los distritos para Vox serán Usera, Chamberí y Salamanca, el alcalde ha dicho: "ni confirmo ni desmiento". Sobre los nombres de estos distritos, ha asegurado que desconoce "de dónde salen". "En todo caso ante algunas cuestiones, decimos que el PP siempre cumple sus acuerdos con Cs y con Vox", ha apostillado.

Moratoria de Madrid Central y semáforos de la A-5

El nuevo gobierno municipal ha informado sobre sus principales compromisos a alcanzar en la capital, como es la aprobación de la nueva Operación Chamartín, no multar en Madrid Central a partir del 1 de julio, eliminar los semáforos de la A-5 y llevar a cabo una rebaja fiscal.

"Todo eso lo vamos a poner de inmediato en marcha", ha explicado la portavoz del ejecutivo municipal, Inmaculada Sanz. En cuanto a la Operación Chamartín, la "máxima intención" del gobierno municipal es "poder conseguir que el proyecto de la nueva Operación Chamartín sea aprobado lo antes posible". "Si podemos llegar a julio lo haremos, eso sí, teniendo todos los informes", ha remachado Sanz.

Sobre Madrid Central, el nuevo equipo de Gobierno llevará a cabo un "proceso de reuniones con los afectados de Madrid Central" e impulsará la moratoria de multas a partir de 1 de julio. "Los semáforos de la A5 dejarán de funcionar en los próximos días".