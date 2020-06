Ciudadanos vota contra la reprobación del consejero de Sanidad para salvar el Gobierno de Ayuso

La petición de reprobación al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha decaído este jueves en la Asamblea de Madrid. Ciudadanos ha decidido salvar el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso y ha votado en contra de la reprobación de Escudero, al igual que ha hecho Vox. El partido que lidera Ignacio Aguado en la Comunidad de Madrid se ha posicionado en contra de la petición de dimisión del consejero que solicitaba el resto de la oposición por su gestión de las residencias y las órdenes de exclusión que impidieron el traslado de ancianos a los hospitales durante las peores semanas de la pandemia.

Pese a que esta gestión de los geriátricos ha enfrentado a los consejeros de Sanidad (PP) y Políticas Sociales (Ciudadanos) y ha abierto así en canal al Gobierno regional, este jueves los de Aguado han preferido que el Ejecutivo no saltase por los aires, pese a que Unidas Podemos ha solicitado que la votación fuera secreta apelando a la conciencia de los ciudadanos.

Pese a esos intentos, el resultado no ha dado opción a la sorpresa y la derecha en bloque ha respaldado al consejero de Sanidad con 36 votos en contra y 34 a favor (por la pandemia solo acude a la Asamblea un tercio de los diputados). La mayoría absoluta que hizo presidenta de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso se ha vuelto a unir este jueves para salvar a Escudero y por ende al Gobierno de Ayuso.

De esta manera, también Reyero ha acatado la disciplina de voto de su partido aunque pero ha querido hacer valer de alguna manera su discrepancia ausentándose del debate previo a la votación. El consejero de Sanidad que sigue reprochando públicamente las actuaciones de su compañero de Gobierno, ha abandonado el Pleno durante la exposición razonada de los partidos sobre su sentido el voto, en la que Ciudadanos ha hecho una defensa a ultranza de Escudero en contra de lo que ha venido defendiendo las últimas semanas el consejero de Políticas Sociales, su compañero de filas.

Unidas Podemos presentó una proposición No de Ley, apoyada también por PSOE y Más Madrid, mediante la que se exigía el cese o la dimisión del consejero por "mentir sobre la existencia de un protocolo que prohibía la derivación de los enfermos con sintomatología de Covid-19 de las residencias de mayores a los hospitales para su cuidado y tratamiento".

La izquierda considera que es necesaria esta reprobación por las "contradicciones" en la explicación de lo sucedido en las residencias de mayores entre Escudero y el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.

"Fue el responsable de los protocolos en los que había criterios de exclusión. No eran borradores ni se mandaron por error, eran criterios de exclusión en mayúsculas. Eran órdenes directas de la Comunidad y esa denegación de atención sanitaria ha sido decisión política de este Gobierno y eso se llama eugenesia", ha comenzado su intervención la diputada de Unidas Podemos IU Paloma García.

Pese a que la extrema derecha ha sido muy crítica por las muertes de los ancianos en las residencias, este jueves ha preferido aliarse con el consejero que las gestionó y ha votado en contra de su reprobación argumentando que es necesaria primero una comisión de investigación que aclare quienes son los culpables antes de pedir responsabilidades. Esta máxima, sin embargo, Vox no la ha aplicado las últimas semanas en las que ha pedido reiteradamente la dimisión de Reyero (sin comisión de investigación de por medio).

Enfrentamiento entre Reyero y Escudero

El consejero de Sanidad reconoció en el Pleno regional que uno de los seis borradores del protocolo dirigidos a atender en centros hospitalarios a personas con Covid-19 procedentes de centros residenciales se envió a los centros, algo que aseguró se hizo por "error".

Sin embargo, para su compañero en el Consejo de Gobierno, Alberto Reyero se trataba de un protocolo y no un borrador, y llegó a afirmar que "hubo mucho revuelo entre los geriatras de la Consejería de Sanidad" porque las órdenes para no derivar usuarios de residentes con cierto grado de dependencia o discapacidad al hospitales durante el pico de la pandemia "no se sostenían".

Escudero acusó entonces a Reyero de haber filtrado a El País unos correos electrónicos dirigidos a él, donde advertía de las consecuencias de no trasladar a todos los ancianos de residencias a hospitales.