Esperanza Aguirre: "La idea de la cancha de golf fue mía. Soy responsable, por eso he dimitido"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre se ha presentado en la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea como la artífice de la idea del campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II declarado ilegal y ha asumido "íntegramente la responsabilidad política". "Políticamente soy responsable, por eso he dimitido. He asumido mi responsabilidad por haber nombrado al señor González", ha asegurado.

Más allá de su "culpa in vigilando", Aguirre se ha declarado ajena a las decisiones de ejecución y los contratos que se firmaron para hacer realidad esa idea, investigados por la justicia y señalados por la Guardia Civil por "beneficios ilícitos" a familiares de González. "Desde el momento que di la idea, no supe a quien se lo adjudicaron. No he sabido nada de las obras, ni del coste ni de quien se lo dieron", ha defendido con el argumento de que no hizo "seguimiento de nada, ni de los hospitales ni de los colegios, que construí uno cada semana".

"¿De eso se encargaba el señor González?", le ha preguntado la diputada de Podemos María Espinosa. "Claro", ha respondido. "El haber conocido que su hermano ha reconocido en los tribunales que había recibido no sé cuanto dinero fue el determinante. Le consideraba un funcionario ejemplar y tenía toda mi confianza. La confianza está bien, pero el control está mejor. En eso voy a estar de acuerdo con su líder, Lenin", ha añadido dirigiéndose a Espinosa.

Aguirre ha responsabilizado asimismo a González del nombramiento del gerente del Canal de Isabel II en esos años, Ildefonso de Miguel, también imputado. "La decisión partió de González, no se si se me consultó, no me acuerdo. Pero me pareció un profesional preparado".

"El PP tenía financiación suficiente para las campañas"

También ha negado haber consentido el "enriquecimiento para lograr financiación irregular para el PP", preguntada por la diputada socialista Encarnación Moya. "En absoluto. El PP tenía financiación suficiente para las campañas. Jamás he consentido esto a nadie. Cuando he tenido indicios, les he cesado".

Sobre si tuvo conocimiento de que las obras del proyecto modificado, que implicaron un aumento del coste de 16 millones de euros (de 42 a 58), se adjudicaron sin sacar a concurso, la expresidenta ha indicado que lleva "muchos años en la administración" y sabe "que los reformados son para hacer con la misma empresa con el contrato ya adjudicado".

En este caso, la modificación supuso un cambio paisajístico dada la introducción de unas altas vallas para delimitar el perímetro de la cancha de prácticas. El nuevo planteamiento, que no obtuvo licencia municipal pero aun así siguió adelante, incluía además del campo, otro de prácticas con dos plataformas de tiro, ocho pistas de pádel, una cafetería, vestuarios y un almacén.

Evita hablar de Cifuentes

En la comisión que ha citado a Aguirre y a González esta mañana los comparecientes ya no pasan por las preguntas de ningún diputado del PP. El grupo abandonó el foro por considerarlo una "comisión de linchamiento" utilizado para hacer "una causa general contra el PP". La decisión es un "error enorme" para Aguirre, y así ha manifestado en su declaración, en la que ha evitado hablar sobre el máster de Cifuentes. "¿Cifuentes le ha decepcionado?", ha preguntado Espinosa. "A ver, por qué. No", ha zanjado.

Aguirre ha dicho que le "pareció muy injusto que se privara a los ciudadanos de Chamberí" de estas instalaciones cuando el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Alberto Ruiz-Galardón, no expedió la licencia correspondiente y ordenó frenar las obras. " Mátenme pero la idea fue mía. Donde lo había visto era en Tokio, luego lo vi en algunas películas [...] Me parecía que era positivo que un espacio público a precio asequible se pudiera practicar un deporte. Aunque a muchos de ustedes no les gusta, muchas personas consideran que el golf es algo enormemente positivo", ha apuntado la expresidenta, que asegura que no supo de la oposición de los vecinos al proyecto hasta que lo inauguró.

A su juicio, declarar de interés general la instalación estaba justificado. "El artículo 162 de la ley del suelo está exactamente para casos como este. La sentencia [del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anula la declaración] no dice que no sea de interés general, dice que no está suficientemente motivado", ha concretado. Aguirre también ha recordado que esa ley del suelo se aprobó cuando Ruiz-Galardón era presidente autonómico. "Nos parecía que era de interés general que se abriera cuanto antes al público", ha añadido.

Dos horas antes, el consejero de Medioambiente de su gobierno que firmó esta declaración ha admitido ante los diputados que fue González quien le presentó la posibilidad como la "única solución" para salvar el proyecto. Mariano Zabía ha admitido, no obstante, que "hubiera sido deseable que se hubiese llegado a un entendimiento" sin tener que recurrir a esta vía.

Sobre esta situación, Aguirre ha referido que su "relación política con el señor Gallardón no ha sido siempre perfecta". "Atendió a los servicios del Ayuntamiento. Gallardón no lo hizo para fastidiarme, sino porque pensaba que lo tenía que hacer", ha concluido.

El exconsejero Zabía también ha normalizado el hecho de que se continuaran las obras sin tener licencia para ese proyecto, que difería mucho del inicial. "Empezar unas obras sin licencia es bastante común, no vamos a engañarnos". Después ha reculado: "No puedo decir yo que sea correcto".

La exdirigente de la Comunidad de Madrid ha relatado que cuando "era presidente Joaquín Leguina" ya se le había ocurrido la idea de "abrir el depósito a los vecinos de la zona y hacer una cancha de prácticas". "Me dijeron que era muy costoso y cuando era presidenta pregunté si sería posible abordarlo ahora. No recuerdo quién me lo dijo. ¿Fue González? Supongo que sí. No me acuerdo", ha descrito. Después ha indicado que, a su juicio, "encontraba molestísimo el helipuerto" que contenía el proyecto inicial. "De hecho, los vecinos protestaban. Los vecinos de Chamberí son muchos", ha cerrado.