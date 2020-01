Colas de hasta una hora para coger el servicio especial de bus por el cierre de la Línea 4 de Metro: "No ha habido previsión"

Los usuarios de la Línea 4 de Metro de Madrid, cerrada desde este lunes por reformas, se han encontrado esta mañana en sus caminos al trabajo, la universidad o una cita con la administración con una cola que ha retenido a algunos hasta una hora, según sus testimonios. El plan de movilidad previsto por el Ayuntamiento para compensar el cierre de la línea, que transporta al 6,6% de todos los usuarios del suburbano, ha resultado insuficiente en el primer día y en una parada del servicio especial de autobús se ha formado una cola de más de 300 metros.

Nailé, de 52 años, es una de las personas que antes de las 10 de la mañana esperaba para subir al bus de la línea especial que el Ayuntamiento ha puesto para hacer un recorrido similar que el Metro y absorber viajeros. "Es un desastre, no se ha tomado la previsión", se ha quejado la mujer, que es venezolana y a las 9 tenía que estar en la Oficina de Asilo, según ha explicado. "Quizás pierda la cita y tengo que esperar cuatro o cinco meses para la próxima", ha lamentado.

Detrás de ella, otras mujeres respondían a los sorprendidos que salían del suburbano y suspiraban al ver la fila, que no se esperaban: "Siga, siga, hasta abajo". Elizabeth, de 56 años, también aguardaba allí. Ha calculado que llegaría una hora tarde al trabajo y ha exigido a la administración "una explicación". "Como no me suba en este bus, pego la vuelta", ha avisado. No sé ha subido en ese pero sí en el siguiente.

"Si por lo menos avisaran de que tenemos que salir con tiempo...", ha reclamado Avelina, de 55 años, que esperaba donde la fila daba vuelta en la esquina. La mujer ha responsabilizado al Ayuntamiento por hacer "improvisaciones irresponsables". Daniela, de 37 años, miraba alternativas para llegar a su destino en un mapa de metro que sostenía en las manos y ha concluido que no podía hacer otro recorrido. A su lado, otra mujer, con los brazos cruzados, prefería no quejarse: "No hay otra opción: o esperas o te vas andando".

Las previsiones del Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida (PP) parecen haber sido insuficientes en el primer día del cierre de la Línea 4 de Metro, que permanecerá así hasta marzo "previsiblemente". Además de poner servicios especiales de bus en el tramo comprendido entre Avenida de América y Pinar de Chamartín, el Consistorio ha aumentado la dotación de las líneas 9, 29 y 70 de la Empresa Municipal de Madrid (EMT) y se incrementará el servicio de las líneas 1, 2 y 6, según ha avisado el área de Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante (PP) y con la que eldiario.es se ha puesto en contacto sin obtener respuesta.

Pese al plan de movilidad previsto, la fila ha crecido desde temprano, cuando usuarios de redes sociales compartieron las primeras imágenes de la cola, y hasta pasadas las 10 de la mañana. Los ciudadanos que esperaban mataban el tiempo conectados a sus auriculares, leyendo o compartiendo quejas. Humberto, de 44 años, esperaba con su hija de 14 días tapada hasta la cabeza. "Tienen que poner cinco o seis autobuses juntos", ha criticado. Se dirigía a sacarle el DNI a la bebé y ha lamentado tener que esperar a la intemperie y con frío. En su caso, ha estado esperando casi media hora.

Pasadas las diez de la mañana, los reclamos han tenido eco. La fila ha empezado a avanzar con más velocidad a medida que llegaban más buses y trabajadores a coordinar las salidas y llegadas. Para media mañana, la fila ya estaba casi disuelta, también coincidiendo con el fin de la hora punta. Algunos esperaban que la larga cola se hubiese formado "por ser el primer día" y que las demoras no se repitieran los siguientes.