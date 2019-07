Un informe municipal revela que los fallos en las multas de Madrid Central a los que alude Almeida fueron subsanados

El actual alcalde ha justificado la moratoria de multas en que se estaba multando injustamente a conductores La empresa concesionaria había "corregido" los errores "que no han vuelto a ser detectados en los controles sistemáticos", según un informe del 24 de junio, con el alcalde del PP También admite que hubo un "pequeño porcentaje" de vehículos multados con pegativa B o C sin que se hubiera comprobado si entraban o no a un aparcamiento subterráneo