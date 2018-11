Más Madrid, la nueva plataforma de Manuela Carmena para crear la candidatura a las municipales

La plataforma de Manuela Carmena que será el germen de la candidatura para las elecciones municipales de 2019 ya tiene nombre: Más Madrid, han confirmado fuentes municipales a eldiario.es y adelantado el Huffington Post. La alcaldesa de la capital ya había anunciado que la plataforma se presentaría en los próximos días y el día escogido ha sido este jueves.

El nombre de la plataforma con la que Carmena quiere sumar a independientes, movimientos sociales y partidos políticos, pero "sin cuotas" llega después de que la alcaldesa asegurase este miércoles en una entrevista en Telemadrid que no se quedará en la oposición si no revalida la Alcaldía en las municipales. "Nunca me quedaría como líder de la oposición".

La regidora presentará esta tarde su plataforma a puerta cerrada a movimientos sociales y vecinales de Madrid donde se leerá el manifiesto fundacional, según aseguran fuentes municipales, y también a través de Facebook Live y redes sociales.