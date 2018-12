Metro de Madrid insiste en reducir los trenes en fechas críticas: el puente de diciembre y el comienzo de la Navidad

Las tablas de Metro de Madrid que elabora el Consorcio regional de Transportes reflejan que este año hay menos trenes circulando respecto a 2017 durante el refuerzo de Navidad, pese a el aumento de usuarios. Según el informe de refuerzo de las fiestas navideñas, a las 7:30 de la mañana, hay 56 trenes menos en funcionamiento respecto al ejercicio pasado. Pero ni siquiera esos trenes programados están circulando en su totalidad. Según ha podido saber el diario.es, esta mañana en hora punta, circulaban 41 trenes menos, de los 319 que estaban programados.

Esta situación no solo se ha producido este viernes 21 de diciembre. En pleno puente de navidad, con Madrid Central en vigor, la medida que restringe el tráfico en el centro de la ciudad, faltaron un 30% de trenes. El viernes 7 de diciembre a las 14:30 horas, salieron 77 trenes menos de los 269 que debían estar en circulación.

Un hecho que también se produjo el 12 y 13 de diciembre cuando a la misma hora, 39 de los 245 trenes que debían estar en funcionamiento en ese momento se quedaron en las cocheras.

Desde los sindicatos achacan esta falta de trenes al déficit de maquinistas. La falta de personal está detrás de que la empresa de transportes incumpliera la programación prevista en unos días donde se incrementó el número de viajeros por la medida del Ayuntamiento pero también por el inicio de la época navideña.

No es la primera vez que Metro incumple las tablas que el Consorcio de Transportes de Madrid, dependiente de la Comunidad de Madrid, programa para el suburbano. El organismo público realiza diariamente una distribución en la que establece, según la previsión de viajeros, cuantos trenes y autobuses deben circular para atender a la demanda. Durante el periodo del 4 al 23 de noviembre, en el suburbano madrileño una media del 17% de los trenes previstos no pudieron circular porque no había quien los condujera, como adelantó eldiario.es.

Además, Metro de Madrid no puso en funcionamiento un 20% el flujo de trenes que debían circular el pasado viernes 30 de noviembre en las horas centrales de la jornada. El día de la puesta en marcha de Madrid Central, la iniciativa municipal más ambiciosa del Gobierno de Manuela Carmena que restringe el tráfico en el centro de la capital, 63 trenes de los 269 no circularon.

Metro reconoció entonces que el servicio tuvo fallos durante la primera jornada de Madrid Central. Fuentes de la empresa de transportes aseguran a este diario que "la tabla de trenes se cumplió al 91%". "No quiere decir que el hecho de que falte un tren signifique que falte durante todo el día", señaló.

Al déficit de personal se suma otra problemática: los trenes que se han retirado de la circulación por contener amianto. De unos 320 trenes con los que cuenta Metro de Madrid, 50 unidades no pueden circular. Por tanto, Metro de Madrid tendrá dificultades para asumir que circulen más trenes.